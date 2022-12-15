Украинские банки массово повышают тарифы для клиентов: в чем причина

Украинские банки недавно начали повышать тарифы для своих клиентов. Речь идет о комиссии за расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Об этом стало известно из сообщения известного финансового аналитика Василия Невмержицкого, которое он опубликовал на своей Facebook-странице.

Обнародованная Невмержицким информация вызвала мгновенную реакцию его подписчиков. Комментируя сенсационное сообщение, они сделали несколько собственных предположений относительно причин повышения финучреждениями тарифов на РКО.

Один из пользователей Сергей Лямец выразил сомнения в необходимости повышения банковской комиссии, ведь все украинские банки на данный момент остаются прибыльными. На этот комментарий он получил ответ от Сергея Жука, котором тот отметил так называемую «карточную монополию», позволяющую банкам ставить любые условия клиентам.

Ряд других комментаторов сообщения Василия Невмержицкого связывает удорожание услуг банков с новыми правилами НБУ. Ведь недавно регулятор изменил некоторые требования к финансовым учреждениям относительно обязательств по резервированию и повышению комиссии Mastercard и Visa.

В частности, пользователь Олег Белинский саркастически отметил: «Все благодаря резервированию НБУ». Но в ответ получил встречный комментарий, в котором пользователь не соглашался с таким заявлением. В то же время он утверждал, что корень проблемы заключается в изменении условий самими платежными системами Mastercard и Visa, которые повысили собственную комиссию с 0,3% до 1%.

Однако Василий Невмержицкий прервал поток комментариев, назвав наиболее реалистичную по его мнению причину повышения тарифов. Такой причиной считает необходимость закупать генераторы для каждого банковского отделения. Не говоря уж о том, что генераторы для работы нуждаются в значительном количестве горючего. Согласно предположению финансового аналитика именно эти расходы украинские банки и закладывают и новую стоимость услуг РКО.

Тем не менее один из подписчиков Невмержицкого отметил, что проблема с генераторами носит скорее локальный характер, и не может влиять на такие глобальные вопросы, как стоимость расчетно-кассовых услуг для клиентов.