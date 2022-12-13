Нумерологи обеспокоены датой 22.12.2022: чего от нее ждут

2022 год принес немало потрясений, причем не только Украине, но и всему миру. Нумерологи связывают это с волшебной зеркальной датой 22.02.2022. Ведь именно после нее все пошло наперекосяк.

О дате 22.02.2022 говорили еще задолго до того, как она наступила. Специалисты по астрологии и нумерологии в один голос утверждали, что она символизирует зеркальные врата, через которые человечество попадет в новый мир. Однако такой переход будет сопровождаться масштабными социальными и природными катаклизмами.

Так все и случилось. В Украине началась война, Азию накрыли многочисленные пожары, в Индонезии один за другим извергались вулканы. Даже антарктические ледники начали таять быстрее, что в перспективе может угрожать поднятием уровня мирового океана и затоплением некоторых участков суши. Мир охватил хаос, а люди погрузились в полную безнадегу.

Однако как астрологи, так и экстрасенсы убеждены – этим катастрофам очень скоро придет конец. Новый спокойный период в истории мира ознаменует еще одна магическая дата 22.12.2022. Она не зеркальная, однако, как и предыдущая, содержит шесть двоек. Да еще следует сразу за днем зимнего солнцестояния.

По словам нумерологов с 22.12.2022 тьма начнет рассеиваться, а господствующий сейчас в мире хаос понемногу превращаться в порядок. Станет понятно, что на самом деле происходит и что к этому привело. Более того, люди поймут, каких событий им ждать в дальнейшем. Будущее станет более понятным и предсказуемым, а в конце тоннеля неурядиц появится свет.

Правда, некоторые СМИ уже подняли панику, назвав 22.12.2022 датой конца света, который якобы предсказала сама Ванга. Но это неправда. Конец наступит только для хаоса, который сейчас царит в Украине и многих других странах. Вместо этого появится новая надежда на мир и порядок.