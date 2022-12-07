Из-за отключения света в Украине изменили систему расчета платежек: счета уменьшатся в разы

Из-за периодических отключений света в Украине теперь будет применяться новая система расчета стоимости этой коммунальной услуги. Об этом рассказали в Национальной комиссии по вопросам энергетики и компуслуг (НКРЭКУ). По новым правилам украинцам, которые не смогли передать показатели своих счетчиков, будут начислять оплату уже не по нормам потребления, как обычно. Вместо этого в расчетах будут использовать соответствующий понижающий коэффициент.

Как отметили в НКРЭКУ, величина понижающего коэффициента, который применят, будет зависеть от времени, в течение которого тот или иной потребитель не получал электроэнергию. Чем дольше не было света, тем больше будет коэффициент, а оплата соответственно меньше.

Однако такая система будет применяться только к домохозяйствам, вовремя не передавшим показатели счетчиков. Другие потребители будут платить в соответствии с тем, сколько электроэнергии они использовали.

До 25 числа каждого месяца все операторы распределительных систем будут отчитываться НКРЭКУ о том, какой понижающий показатель они применяли в соответствии с изменением объемов энергопотребления в сети.

Как действовать при отключении света

Чтобы уберечь свои электроустройства от поломки, а энергосеть от перегрузки, нужно соблюдать определенные правила.

Выключать из розеток всю технику

После включения света в сети часто наблюдаются значительные перепады напряжения. Они могут привести как к мгновенной поломке электроустройства, так и к постепенной порче микросхем и сокращению срока их службы. Кроме того, выключение из сети электроустройств, которые не используются, уменьшит объемы потребления. Поскольку в режиме ожидания техника все равно «тянет» ток.

Включать домашние устройства поочередно

После включения света не следует сразу же начинать стирку, кипятить воду в электрочайнике, пылесосить и заряжать ноутбук. Ведь нестабильная энергосеть может просто не выдержать внезапную нагрузку. В первые полчаса после восстановления электроснабжения лучше не включать ничего кроме освещения в комнате, в которой вы находитесь. И только потом можно постепенно начинать пользоваться нужными вам устройствами.