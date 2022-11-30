Где снять деньги при отключении света: заработали банковские «пункты несокрушимости»

В Украине большинство банков снабдили свои отделения генераторами. Поэтому получить банковские услуги и снять наличные украинцы смогут даже при длительном отсутствии электроснабжения. Кроме того, часть банков намерена установить дополнительные банкоматы в своих отделениях, чтобы упростить украинцам доступ к наличным и избежать очередей.

Банковские отделения станут «пунктами несокрушимости»

Каждый банк Украины выберет или уже выбрал некоторые из своих отделений, которые будут работать в дежурном режиме. Эти отделения станут своего рода «пунктами несокрушимости». Там люди смогут не только снять деньги и получить все необходимые банковские услуги, но и зарядить телефоны, получить доступ к интернету и т. д. Также в дежурных отделениях обещают установить еще больше банкоматов и терминалов, нанять дополнительный персонал.

Уже 14 украинских банков открыли свои дежурные отделения по всей стране. В их числе: ПриватБанк, А-Банк, Кредобанк, Альфа Банк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Южный, Райффайзен Банк, ОТП Банк, Универсал Банк и Укрэксимбанк.

Эти банки будут совместно формировать графики дежурства отделений таким образом, чтобы украинцы постоянно имели доступ к банковским услугам. Даже при длительном отключении света у каждого гражданина должна быть возможность снять деньги в банкомате, пополнить карту или оплатить счета.

Сколько наличных смогут снять украинцы

Из-за периодического отсутствия электроэнергии даже украинцы, которые уже давно перешли на безналичную оплату, вынуждены были вернуться к наличным расчетам. Соответственно услуга снятия денег в банкомате стала гораздо более популярной и фактически первоочередной.

В этой связи государственные Ощадбанк и ПриватБанк увеличили лимиты на одноразовое снятие наличных в своих банкоматах. В частности, в банкоматах Привата теперь можно получить до 20 тыс. грн за одну операцию, а Осада – до 50 тыс. грн. Кроме того, оба банка отменили комиссию на снятие наличных для держателей карт других банков.