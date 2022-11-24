Почему в одних городах свет почти не выключают, а в других его нет по нескольку дней: Шмигаль объяснил

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал гражданам, почему отключение энергоснабжения в Украине происходит неравномерно. Например, в Одессе недавно света не было почти двое суток, тогда как в Ивано-Франковске электричество выключают не дольше, чем на 4 часа. В чем причина такой «энергетической несправедливости»?

По словам Шмыгаля, неравномерное распределение электроэнергии связано с тем, что россияне своими ракетами повредили уже немало подстанций и энергосетей. Именно через эти объекты электроэнергия передается с больших ТЭС, ГЭС и АЭС в более отдаленные от них регионы Украины. А теперь, когда подстанции не могут функционировать на полную мощность, через них невозможно транспортировать столько же энергии, сколько раньше.

Таким образом, самая лучшая ситуация сейчас в городах и селах, которые находятся вблизи электростанций. Там свет если и выключают, то не более чем на несколько часов в сутки. А те регионы, в которые энергоресурс нужно доставлять через сотни километров, могут оставаться без света по нескольку дней. До них свет просто «не доходит».

Премьер также отметил, что украинские энергетики делают все возможное, чтобы восстановить энергосеть страны как можно скорее. На сегодняшний день поврежденные электростанции, подстанции и другие объекты энергетической инфраструктуры ремонтируют 70 бригад. А это более 1000 квалифицированных специалистов. Они работают на грани своих возможностей, пытаясь наладить энергоснабжение на наиболее критических участках до наступления холодов.

Но даже если они успеют завершить запланированные работы, веерные отключения света в Украине до конца зимы точно не прекратятся. Однако предполагаеться, что они станут более кратковременными.

Чиновник рассказал и об ущербе, нанесенном российскими террористами энергосистеме Украины. В настоящее время его сумма уже превысила 70 млрд грн. По оценкам Шмыгаля, на восстановление всех поврежденных объектов НЭК «Укрэнерго» придется потратить около 7,5 млрд грн.