В lifecell рассказали, почему при отключении света у украинцев исчезает мобильный интернет

22Хотя эта услуга казалось бы не зависит непосредственно от напряжения в сети. Почему же исчезает мобильный интернет и как можно это предотвратить?

Как отметила PR-эксперт отдела корпоративных коммуникаций оператора lifecell Нина Ломакина, главной причиной перебоев с мобильным интернетом является перегрузка сети. При выключении света wi-fi-роутеры в домах украинцев перестают работать. Поэтому абоненты полностью переходят на использование мобильной интернет-сети, которая просто не рассчитана на такой объем трафика. В результате скорость загрузки страниц и файлов резко падает, а иногда интернет вообще исчезает.

Справиться с этой проблемой, по словам Ломакиной, украинцы могут самостоятельно. Для этого им нужно лишь соблюдать несколько правил при использовании мобильного интернета. В частности:

не скачивать файлы большого размера;

не смотреть онлайн фильмы или ролики на YouTube.

Если большинство абонентов станут выполнять такие рекомендации, аккумуляторы, питающие базовые станции оператора при выключении света, будут не так быстро разряжаться. Соответственно, украинцы дольше смогут пользоваться качественными услугами связи и мобильного интернета. А в наше бурное время крайне важно иметь возможность в любой момент связаться с близкими или позвонить в экстренную службу.

Напомним также, что украинцы, у которых при выключении электроснабжения исчезло покрытие, могут воспользоваться услугами другого оператора. Эта услуга называется «национальным роумингом». Абоненту необходимо отключить автоматический выбор сети и выбрать доступную сеть вручную. Звонки, СМС и мобильный трафик при использовании «национального роуминга» будут стоить столько же, сколько и у родного оператора. Однако операторы не советуют злоупотреблять этой услугой и при первой же возможности возвращаться в привычную сеть.