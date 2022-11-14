Эксперты определили самый дешевый супермаркет Украины: на продуктах можно сэкономить до 10%

Инфляция для украинцев стала одним из самых болезненных последствий войны. За время военного положения в стране цены на продукты выросли на 30%. И это только по официальным показателям. Реальное же положение вещей может быть еще хуже.

В таких условиях вопрос экономии на продуктах питания вышел для граждан на первый план. Так что эксперты потребительского рынка решили подсчитать, в каком супермаркете украинцам выгоднее всего закупаться. Для этого они сравнили цены на 15 базовых продуктов, которые покупает почти каждый украинец, в супермаркетах AТБ, Сильпо, Ашан, Метро, ​​Мегамаркет, Эко-маркет, Varus и Novus. Разница между итоговыми чеками некоторых супермаркетов составила около 10%.

В список продуктов, которые сравнивали эксперты, вошли сезонные овощи, молочные продукты, вода, курятина, яйца, крупы и сладости. Торговые марки выбирались произвольным образом. Если же в одном из супермаркетов не было выбранного для сравнения товара, его цена устанавливалась на уровне средней стоимости в других супермаркетах.

Результаты исследования оказались крайне неожиданными. В частности, некоторые сети, которые украинцы привыкли считать недорогими, по факту оказались не такими уж бюджетными. А супермаркеты, позиционирующие себя как торговые точки для людей среднего и высокого достатка, приятно удивили низкими ценами на отдельные товары.

Как видим на фото, общая стоимость сравниваемых товаров оказалась самой низкой в ​​супермаркете Varus. Сумма итогового чека там составила всего 945,5 грн. На втором месте оказался Сильпо с результатом 958 грн. Третьим из самых дешевых магазинов для продуктовых закупок стал Novus, где за избранные товары пришлось заплатить 960,5 грн.

В то же время самым дорогим по результатам сравнения цен оказался МегаМаркет. Там стоимость собранной экспертами продуктовой корзины составила рекордные 1044 грн. А это почти на 10% больше, чем в самом бюджетном супермаркете рейтинга.