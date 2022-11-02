Starlink обеспечит украинцев бесплатным интернетом во время отключений света: Минцифры

В скором времени интернетом Starlink смогут пользоваться все желающие. В Министерстве цифровой трансформации Украины пообещали создать публичные Wi-Fi точки на базе терминалов спутникового интернета Илона Маска. Такие точки будут работать на аккумуляторах Powerwall производства Tesla и обеспечат украинцев интернетом даже во время отключений света.

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, первые такие публичные интернет-хабы заработают в Украине уже через месяц. Базовые станции для них уже в пути. Известно, что из 1570 терминалов Starlink, которые в скором времени доставят в Украину из Польши, значительная часть будет использована именно для реализации этого проекта.

Министр отметил, что отсутствие электроснабжения в некоторых регионах приводит к сбоям в работе вышек мобильной связи. Но украинцев нельзя лишать связи и интернета, особенно в столь сложные для страны и опасные для ее населения времена.

Федоров подчеркнул, что украинцам нужен железобетонный интернет, который выдержит все и будет работать в любых условиях. Именно поэтому он рассматривает возможность использования Starlink и Tesla Powerwall, которые фактически не зависят от централизованной системы питания.

Первые публичные точки интернета Starlink заработают в Украине уже через месяц. Сколько их будет, в министерстве пока не захотели рассказывать. Известно, что тестовые хабы создаются в Украине уже сейчас. По данным их работы будет проведен анализ и модернизация, после чего усовершенствованный вариант проекта будет размножен. Таким образом, точки спутникового Wi-Fi появятся в каждом украинском городе.

Напомним, что глава техдепартамента Vodafone Украина Игорь Зазулик недавно рассказывал о работе вышек мобильной связи в условиях отсутствия света. По его словам, каждая вышка имеет свою базовую станцию, которая после отключения энергоснабжения может обеспечить абонентов связью и мобильным интернетом еще в течение 4-5 часов. Но в случае более длительных отключений украинцам понадобятся альтернативные источники интернета, которыми и станут публичные Wi-Fi точки Starlink.