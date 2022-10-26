Украинцы не имеют права обжаловать повестку: Верховный суд

Украинцы призывного возраста не смогут оспорить полученные ими повестки в военкомат. За такое дело не возьмется ни один суд. Ведь повестка является документом, который всего-навсего извещает гражданина о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и выполнить свой военный долг. Это подтверждает постановление Верховного суда Украины, изданное 8 сентября 2022 года.

К такому решению суд пришел после рассмотрения иска гражданина Украины, пытавшегося обжаловать повестку, полученную им 3 марта текущего года. Сначала он обратился в Ивано-Франковский окружной административный суд. Однако там украинцу отказали в рассмотрении иска. Тогда он обратился в Восьмой апелляционный административный суд, где также не захотели открывать производство по указанному делу.

Получив два отказа подряд, истец наконец дошел до Верховного суда Украины. Он подал кассационную жалобу, в которой попросил направить его дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Однако в Верховном суде отметили, что повестка это лишь способ уведомить призывника о необходимости явиться в военкомат в указанную дату. Поэтому обжалованная повестка с точки зрения Кодекса административного судопроизводства не будет считаться ни действием субъекта властных полномочий, ни его решением.

В Верховном суде также отметили отсутствие какого-либо нарушения прав и свобод гражданина на момент подачи им судебного иска. А в таких условиях он просто не может рассчитывать на правовую защиту со стороны государственных судебных органов.

После окончательного решения Верховного суда от 8 сентября гражданам призывного возраста, получившим повестки с просьбой явиться в военкомат, уже нет никакого смысла обращаться в судебные органы с целью обжалования повестки. Ведь все суды в Украине обязаны учитывать решение Верховного суда. Так что истцы не смогут добиться даже открытия судебного производства.