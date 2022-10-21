В «Дия» появятся две новые услуги, которые станут незаменимыми для переселенцев.

В скором времени в государственном приложении «Дия» появится еще две услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины. Новые сервисы предназначены для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). С их помощью украинцы, переехавшие в другие регионы страны из-за войны, смогут зарегистрироваться на новом месте жительства и при необходимости отменить свой статус ВПЛ.

Прежде всего, обновления пройдут этап бета-тестирования, присоединиться к которому смогут украинцы, имеющие в «Дия» справку о статусе внутренне перемещенного лица. При этом, чтобы опробовать услугу регистрации на новом месте жительства, переселенцам придется подтвердить свое текущее местоположение с помощью геолокации.

После прохождения тестирования, каждый участник получит возможность поделиться своими впечатлениями от работы новых сервисов. Ведь именно для этого в Минцифры и тестируют каждое обновление «Дия». Разработчикам государственного приложения крайне важно узнать мнение пользователей, чтобы устранить все неисправности в системе и сделать сервисы «Дия» еще более удобными.

В целом, по данным Министерства социальной политики Украины, услугами «Дия» для ВПЛ с начала войны воспользовались уже около 1,4 миллиона украинцев. В приложении они оформляли справки о статусе внутренне перемещенного лица и отправляли запросы на получение полагающихся переселенцам выплат. Благодаря полезным сервисам «Дия» гражданам не приходилось выстаивать очереди в государственных учреждениях, ведь оформить все необходимые документы они могли в своем смартфоне всего за несколько кликов.

Напомним, что некоторые сервисы «Дия» в начале октября не работали. В частности, пользователи не могли оформить себе статус ВПЛ. Однако не прошло и недели, как эта услуга заработала снова. Как рассказали позже в Минцифры, временная недоступность сервиса была связана с проведением технических работ. Теперь украинцы снова могут заказывать справки о статусе ВПЛ без каких-либо препятствий.