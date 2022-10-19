Деяким українцям почали виплачувати по 3400 грн: хто може претендувати на грошову допомогу

Українцям почали виплачувати новий вид матеріальної допомоги. Свої кошти вже отримали понад 3,5 тисячі мешканців Харківської та Донецької областей. Хто може розраховувати на виплати та про яку суму йдеться?

Одноразову допомогу в розмірі 1200 грн у Мінреінтеграції призначили українцям, які проживають у нещодавно звільнених від окупації населених пунктах. Йдеться про мешканців міст та сіл Харківщини, Донеччини й інших регіонів, які певний час перебували під контролем російських військ.

Відомо, що у Харківській області матеріальну допомогу вже отримали більше 1800 тис. осіб. Зокрема виплати було проведено у Високопільській та Нововоронцовській громадах. В сумі місцеві жителі отримали 15,5 млн. грн.

Продовжують виплачувати матеріальну допомогу у Святогірській та Лиманській громадах на Донеччині. Там свої гроші отримали вже близько 1700 українців. Потроху доставляють кошти і на решту звільнених від ворога територій. Готівку для здійснення виплат населенню перевозять автівки «Укрпошти».

Допомогти українцям, що місяцями жили під окупацією, у Мінреінтеграції вирішили одразу ж після звільнення Харківщини та частини Донецької області. Місцеве населення знаходилося під владою ворога, чи пак у нього в заручниках, близько пів року. Увесь цей час люди не могли отримувати свої зарплати, пенсії та інші соціальні виплати.

Варто зазначити, що постраждалі від окупації українці можуть розраховувати й на додаткові грошові виплати від Міжнародної організації з міграції. Сума такої виплати складає 2200 грн. На неї мають право мешканці міст та сіл, які нещодавно повернулися під контроль України. Вік та стать громадян значення не має.

Не варто забувати й про державний портал «єДопомога», де можна залишити заявку на виплати від міжнародних організацій. Найбільші шанси отримати матеріальну допомогу у представників пільгових категорій населення, зокрема інвалідів, пенсіонерів, багатодітних батьків тощо.