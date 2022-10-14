У некоторых пенсионеров с октября увеличится пенсия: они получат плюс 300 грн к ежемесячным выплатам

Части пенсионеров с октября начнут начислять еще один вид доплаты. Увеличится пенсия у граждан в возрасте 70-75 лет. Об этом на днях рассказала глава Пенсионного фонда Николаевской области Елена Сычугова.

При этом она отметила, что возрастная компенсация пенсионерам будет назначена с момента достижения 70-летнего возраста. То есть, начислять дополнительные средства с 1 октября начнут только украинцам, которым уже 70-т. А всем остальным – по мере достижения этого возраста. Если же день рождения пенсионера приходится, например, на середину месяца, то за этот месяц ему начислят только половину обещанной доплаты.

Сумма возрастной доплаты, которая полагается украинцам от 70 до 75 лет, составит 300 грн. Именно столько будут прибавлять к каждой пенсионной выплате украинцев упомянутого возраста.

Однако, по словам Сичуговой, компенсация будет назначаться не всем пенсионерам за 70-т. Деньги насчитают только если пенсия гражданина со всеми доплатами, индексацией и целевой материальной помощью не будет превышать среднюю зарплату в Украине по состоянию на 2020 год. Имеется в виду сумма з/п уже после уплаты страховых взносов, а именно – 10340,35 грн.

В то же время пенсионерам, получающим менее 3000 грн, кроме возрастной компенсации должна начисляться еще и доплата. Эта доплата соответствует сумме, которой не хватает до 3000 грн. Хотя здесь есть еще одно важное условие: пенсионер должен иметь стаж от 35 лет – для мужчин, и от 30 лет – для женщин.

Такая же система доплат к минималке действует и для украинцев в возрасте 75-80 лет и 80+ лет. Правда, для них минималка составляет 2500 грн и 2600 грн соответственно. Отличаются и требования к стажу: от 25 лет – для мужчин и от 20 лет – для женщин. Эта категория пенсионеров также получает возрастные компенсации по собственной программе доплат.