В Украине вводят новый вид финансовой помощи: кто сможет получить 2 тыс. грн

С 20 октября некоторым украинцам начнут выплачивать новый вид материальной помощи. Речь идет о гражданах, проживающих на освобожденных территориях, которые на протяжении некоторого времени находились под оккупацией российских войск. Каждый из них сможет получить выплату в сумме 2,2 тысячи гривен.

В последние месяцы Вооруженные силы Украины освободили большое количество территорий, находившихся под оккупацией врага чуть ли не с первых дней войны. Местному населению пришлось пережить нелегкие времена. Они каждый день боялись за свою жизнь, а иногда даже голодали, ведь не могли получать зарплаты и пенсии.

Чтобы поддержать пострадавших от оккупации граждан, в Украине решили ввести новый вид выплат. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

В заявлении ведомства говорится, что средства по новой программе будут получать жители деоккупированных городов и сел Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Выплачивать пособие в сумме 2,2 тыс. грн украинцам начнут уже с 20 октября. Средства для финансирования программы Минреинтеграции предоставила Международная организация по миграции.

Получить свои деньги жители деоккупированных областей могут обратившись в местные органы власти или военные администрации. Все люди, имеющие право на денежную помощь, будут внесены в соответствующий список, по которому впоследствии и будут производить выплаты.

Также пострадавшие от оккупации украинцы могут рассчитывать на выплаты от Общества Красного Креста Украины. Все они независимо от пола или возраста получат по 1,2 тыс. грн. За деньгами от Красного Креста обращаться также нужно в местные органы власти или военные администрации.

Напомним, что украинцам еще с марта начал активно помогать целый ряд международных организаций. Они отозвались на постигшее Украину горе и оказали пострадавшим от войны не только финансовую, но и гуманитарную помощь в виде продуктов питания, медикаментов и других вещей первой необходимости.