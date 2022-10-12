Сало «на вес золота»: цена культового продукта снова бьет все рекорды

В Украине в октябре снова повысились цены на сало. Домашнее сало сейчас стоит в среднем 199 грн за килограмм. В то время, как в сентябре его цена составляла 176,3 грн. То есть, всего лишь за месяц культовый продукт подорожал почти на 23 грн.

Об этом стало известно благодаря публикации на сайте Минфина, где ведомство обнародовало динамику цен на сало в Украине. Согласно данным министерства, сало соленое по темпам удорожания не отстает от домашнего. Более того, его цена с сентября подскочила на 39,85 грн и достигла 261,53 грн за килограмм.

В крупнейших украинских супермаркетах сало соленое на сегодняшний день стоит:

Novus – 289 грн/кг;

Метро – 249,9 грн/кг

Ашан – 245,7 грн/кг.

Следует отметить, что сало в Украине дорожает уже пятый месяц подряд. Цена на него в последний раз снижалась в мае на символические 4,2 грн до 186,8 грн. А после этого его стоимость стремительно начала увеличиваться:

июнь – на 3,33 грн до 185,83 грн за килограмм;

июль – на 4,92 грн до 190,75 грн;

август – на 19,06 грн до 209,81 грн;

сентябрь – на 11,87 грн до 221,68 грн;

октябрь – на 34,26 грн до 255,94 грн.

А с 1 по 11 октября сало подорожало еще на 5,6 грн за килограмм.

В отличие от соленого сала, сало домашнее взяло курс на удорожание всего два месяца назад. В последний раз цена на него упала в августе на 2,06 грн. Тогда его стоимость стабилизировалась на уровне 154 грн за килограмм. А дальше началось:

сентябрь – плюс 22,31 грн до 176,31 грн за килограмм;

октябрь – еще 22,69 грн до 199 грн.

Среди ценовых рекордсменов в октябре оказались куриные яйца. Их стоимость с сентября выросла в среднем на четверть. За упаковку из 10 яиц сейчас придется отдать не менее 53-56 грн. Хотя эксперты прогнозируют, что их цена скоро снизится примерно до 35 грн. Именно столько стоили яйца до войны.