Обвал цен на гречку: эксперт назвал дату стремительного падения стоимости популярного продукта

Цены на гречку в Украине скоро изменятся. Уже в конце октября стоимость килограммовой пачки упадет с 70 до 50 грн/кг. Понижение цен останавливают плохие погодные условия, не позволяющие аграриям собрать урожай.

Хорошую новость об удешевлении популярного продукта украинцам сообщил Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета. Он отметил, что из-за постоянных дождей зайти в поле и собрать необходимое для внутреннего рынка количество гречихи просто невозможно. Поэтому и цены держатся на достаточно высоком уровне.

Однако ситуация скоро улучшится. В этом году украинским аграриям вопреки трудностям, связанным с войной, удалось вырастить около 120 тысяч тонн гречки. Во-первых, это гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Во-вторых, такого количества достаточно, чтобы обеспечить потребности населения. Хотя стоит учесть и то, что многие украинцы с началом войны уехали за границу. Соответственно, внутреннее потребление гречневой крупы в Украине существенно сократилось.

Марчук спрогнозировал, что средняя цена на гречку в Украине в конце октября будет колебаться в пределах 50 и 60 грн/кг. Вместе с тем он попросил украинцев не скупать гречку, как только она подешевеет. Ведь такое поведение покупателей может стать поводом к спекуляциям игроков рынка и искусственному повышению цен.

Что касается стоимости других потребительских товаров, в Украине также ожидается стабилизация цен на яйца. Но это совсем не значит, что они подешевеют. Даже наоборот, к актуальной цене 40,90 грн за десяток в скором времени прибавится еще 10%. После этого стоимость куриных яиц, по прогнозам экспертов, повышаться больше не будет.

В то же время в Украине продолжает дорожать сало. Только за последний месяц этот культовый для украинцев продукт прибавил в цене 8 грн и теперь стоит почти 218 грн за килограмм.