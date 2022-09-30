Нажмет ли Россия «ядерную кнопку»: экстрасенс ответил на горячий вопрос

Россия не нажмет «красную кнопку», а угрозы применить ядерное оружие так и останутся только словами. Так считает известный украинский таролог, участник «Битвы экстрасенсов» Максим Гордеев. Он подчеркнул, украинцам не стоит учитывать блеф агрессора. Опасаться нужно совсем другого.

По словам экстрасенса спекуляции россиян на тему ядерной угрозы, скоро себя исчерпают. В конце концов украинцы уже выработали определенный иммунитет к таким угрозам со стороны агрессора и даже начали над ними шутить.

Такую позицию украинцев Гордеев полностью поддерживает. Он рассказал, что сделал расклад на вероятность ядерного удара по Украине. Первой ему выпала карта «тройка мечей», в большей степени говорящая об эмоциях наших соотечественников. Она показывает сложное эмоциональное состояние украинцев, связанное с постоянными угрозами и запугиванием со стороны страны-агрессора.

Вместо этого вторая карта намекнула экстрасенса на то, что заявления россиян – это лишь пустые слова. Они преследуют цель вызвать панические настроения среди населения и не несут в себе реальной опасности.

Третья же карта, появившаяся в расписании Гордеева, дала понять – запугивания вскоре прекратятся. Россияне поймут, что их угрозы больше не действуют на украинцев, как раньше, в начале войны. Поэтому совсем скоро они оставят свои попытки и прекратят эти танцы вокруг ядерной кнопки.

Однако экстрасенс отметил, что расслабляться украинцам еще слишком рано. Пусть ядерное оружие нам и не угрожает, но остаются другие более реальные риски. По Украине до сих пор каждый день бьют ракеты врага, гибнут люди, разрушается инфраструктура. Россия все чаще целит в котельной, портит газопроводы, что угодно пытаясь помешать своевременному началу отопительного сезона и оставить украинцев зимой без тепла. Именно этого следует опасаться населению, а не мифического ядерного удара.