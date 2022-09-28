Россия решила сохранить ракеты «Калибр» на зиму: названо возможные цели

Интенсивность обстрелов территории Украины крылатыми ракетами заметно снизилась. Одни эксперты уверенны, что Россия экономит снаряды, а вторые — что бережет их для атак зимой. Так ли это на самом деле?

Крылатые ракеты «Калибр» и Х – 101 сегодня врагом фактические не используются. Война сейчас идет с меньшей интенсивностью. Складывается впечатление, что сейчас Россия постарается максимально заморозить конфликт. В зимнее время воевать очень сложно, тем более управлять сотнями тысяч мобилизованных людей без боевого опыта.

Поэтому Росси выгодна заморозка: подготовят солдат, соберутся силами…и будут использовать крылатые ракеты для ослабления Украины. Бить будут скорее всего при критической инфраструктуре: теплосети, электросети, дамбы. Украинцы готовы к этому сценарию. Они уже получили опыт с февраля 2022 года и успели подготовиться к новому отопительному сезону. Также сделали акцент на подготовке бомбоубежищ.

Стоит ли беспокоиться о заморозке конфликта? Уже становится понятно, что выбить врага с оккупированных территорий до 2023 года будет невозможно. Но Украинцы и не готовы останавливаться на достигнутом. В ноябре-декабре стоит ожидать обострения войны. В силу вступит ленд-лиз, Украина получит новые системы ПВО. Останавливаться никто не собирается.

Можно ли рассматривать такой вариант, что зимой начнется ракетная война между странами? Можно, и эта война не будет останавливаться. РФ будет бить по критической инфраструктуре, Украина по скоплениям живой силы врага. Таким образом внутри страны агрессора может подняться волна возмущений, и будут попытки свергнуть власть. Но это возможно только в том случае, если война перейдет в режим истощения.