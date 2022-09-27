Сало рекордно подорожало: какие цены в супермаркетах и на рынках

Соленое сало подорожало на рынке и в супермаркетах. Сегодня 1 кг стоит в среднем 200 грн/кг. Например, в сети супермаркетов “Ашан” стоимость сала достигла рекордной отметки в 230 грн/кг. В “Метро” любимый продукт украинцев стоит немного дешевле (225 гривен). В “Новусе” нужно заплатить 199 гривен за килограмм.

Цены выросли в среднем на 26 гривен. Например, в августе за 1 кг продукта на рынке просили от 154 гривен. Если сравнивать среднемесячную стоимость продукта в августе и сентябре, получим такие цифры:

Средняя цена 1 кг сала в августе 229,9 гривны/кг;

Средняя цена 1 кг сала в сентябре 217 гривен/кг.

Разница составила более 8 гривен. Домашнее сало стоит немного дешевле. Его средняя цена 180 гривен за кг. Подорожание связано с девальвацией гривны и дефицитом свинины в Украине. Часть фермерских хозяйств остались на временно оккупированных территориях. Сегодня страна только наращивает потенциал, чтобы закрыть потребности людей в мясе, молоке и других продуктах.

Это было неизбежно. В августе цены на все продукты питания стоили дешевле, чем в любой другой месяц в году. Идут холода, ситуация на рынке меняется. Также необходимо учитывать девальвацию гривны из-за экономического кризиса в связи с войной. Чем дороже будет доллар, тем выше будет стоимость сала на рынках и в магазинах.

Дорожать продукт стал 4 месяца назад. Последнее удешевление на рынке было отмечено в мае. Тогда сало стало дешевле на 4 гривны за кг (со 186,77 до 182,5 гривны). Стоимость будет расти и дальше. Поэтому украинцам советуют готовить запасы на зиму: покупать свежее сало и солить его.