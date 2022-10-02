Эксперт рассказал о том, хватит ли украинцам соли и сахара

В Украине в следующем году не ожидается дефицит соли или сахара. Отечественные производители смогут удовлетворить потребности населения в этих продуктах. Правда, стабильных цен никто не гарантирует. Стоимость соли и сахара на украинских скамейках может вырасти более чем на 10%.

Об этом стало известно из комментария заместителя директора украинского института агроэкономики Николая Пугачева в эфире телеканала “Общественное”. По его словам, в этом году было засеяно около 180 тыс. га сахарной свеклы, из которой аграрии рассчитывают собрать по меньшей мере 7,5 млн. т сырья. Такой урожай, по словам эксперта, уступает в прошлом году только на 20%.

Пугачев подчеркнул, что из собранного урожая можно произвести до 1,1 млн. т сахара. На экспорт этого, конечно, не хватит, зато потребности украинцев в сахаре будут обеспечены в полном объеме. Дефицита не ощутит и спиртовая ветвь. При этом цена сахара-песка может вырасти на 10% или даже на 12%.

В целом, тенденция к подорожанию сахара в Украине появилась еще в 2021 году. Тогда был зафиксирован рекордный ценовой скачок. Стоимость килограммовой пачки сахара в отечественных супермаркетах выросла на 61,5%.

Сейчас же появилось немало новых поводов для повышения цены на сахар. Война повлекла за собой проблемы с энергоресурсами, которые составляют почти 70% стоимости сахара. Добавим к этому усложненную логистику и общий экономический кризис, и подорожание сахара уже не кажется каким-то нонсенсом.

Но поскольку сахар – продукт первой необходимости, государство будет сдерживать цену на него, насколько это будет возможно. По прогнозу Пугачева стоимость этого продукта в 2023 году увеличится максимум на 12%.

Что же касается соли, временный ее дефицит из-за оккупации Соледара и захвата россиянами предприятия «Артемсоль» удалось преодолеть за счет продажи морской соли. Сейчас Соледар уже освобожден от оккупантов, поэтому крупнейший производитель соли в Украине вскоре полностью восстановит свои производственные мощности.