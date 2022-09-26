Через неделю в Украине увеличат минималку: станут ли граждане зарабатывать больше

С 1 октября в Украине увеличится минимальная заработная плата. Вместе с минималкой ожидается незначительное повышение уровня доходов украинцев. Больше зарплаты вырастут у граждан, являющихся ключевыми работниками своих компаний, а также у специалистов отрасли маркетинга.

Запланированное правительством повышение минималки, которое состоится менее чем через неделю, составит 200 грн. То есть, нижняя граница месячного дохода украинцев поднимется с 6500 грн до 6700 грн.

Эксперты ожидают, что на фоне увеличения минималки может вырасти зарплата отдельных специалистов, которые сейчас пользуются спросом на рынке. В частности, больше начнут зарабатывать рекламщики и маркетологи. Не останутся без высот и работники, играющие на своих предприятиях важную роль и от которых в большой степени зависит прибыль.

С другой стороны, в Украине за последние полгода количество украинцев, получающих меньше минималки, выросло вдвое – с 11,5% вплоть до 24,1%. Для таких работников с повышением минимальной зарплаты изменится немногое.

Стоит отметить, что 1-октябрьское повышение минималки станет последним не только в текущем году. Нижний предел дохода украинцев не изменится до 2024 года. Правительство просто не запланировало в бюджете на 2023 год увеличения минимальной зарплаты.

В целом за последние полгода зарплата увеличилась разве что у военных. Раньше они зарабатывали чуть более 18 тыс. грн в месяц, сейчас же – от 30 тыс. грн в тылу и до 100 тыс. грн на передовой. У остальных специалистов доход наоборот снизился:

у строителей – с 11,6 тыс. грн. до 10,9 тыс. грн.;

у менеджеров по продажам на кассиров – с 12 тыс. грн до 11,5 тыс. грн;

у ученых – с 20,7 тыс. грн. до 20,1 тыс. грн.;

у финансистов и страховщиков – с 27,1 тыс. грн до 24,6 тыс. грн.

Пока рынок труда Украины уже взял курс на восстановление. На популярных кадровых порталах появляется все больше вакансий. Но в случае обострения военных действий ситуация с трудоустройством и зарплатой может снова ухудшиться. И к этому украинцам рекомендуют быть готовыми.