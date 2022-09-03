Какие знаки зодиака притягивают проблемы: хроническое невезение у них в крови

Некоторым людям с самого рождения постоянно не везет. Их как бы преследуют проблемы, не давая свободно дышать и препятствуя всем начинаниям.





Астрологи утверждают, что такое хроническое невезение вполне может быть связано со знаком зодиака, под которым родился человек. Они выделили три знака зодиака, представители которых по своему характеру часто становятся настоящим магнитом для неприятностей.

Эти знаки – Овен, Телец и Близнецы. Они способны одним неправильным решением навлечь на себя целый ряд проблем, которые еще долго не смогут выпутаться.

Овен

Родившиеся под этим созвездием живут только мечтами. Они могут годами планировать собственный бизнес, но так и не сделать ни одного шага, чтобы добиться своей цели. В то же время Овены радуют себя иллюзиями, которым никогда не суждено стать реальностью.

Также представители этого огненного знака очень рассеяны и импульсивны. Сочетаясь, эти две черты создают очень опасный коктейль. Овенам хватает только одной ошибки, чтобы впасть в отчаяние. После этого они начинают спотыкаться на каждом шагу и жаловаться на бесконечные проблемы. Хотя на самом деле проблема состоит лишь в том, что уроженцы знака слишком быстро показались перед несуществующими трудностями.

Телец

Тельцы очень добрые и искренние. Это знают все их друзья и родственники. А некоторые из них еще и очень умело пользуются Тельцами в собственных целях.

Отсюда и большинство проблем представителей знака. Врожденная добросердечность не позволяет им устанавливать границы и защищаться от людей, поступающих с ними нечестно. Так что несчастья так и сыпаются на головы беззащитных Тельцов, заставляя их чувствовать себя настоящими неудачниками.

Близнецы

Уроженцы знака отличаются очень непростым характером. Их поведение почти невозможно предсказать. Кроме того, Близнецы чрезвычайно упрямы и никогда не слушают свою интуицию, даже когда и вовсю взывает об опасности.

Представители знака направляются в только им известном направлении, совсем забывая об осторожности. Именно поэтому они как магнитом притягивают невзгоды и постоянно попадают в самый эпицентр любого скандала.