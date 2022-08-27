Удачные даты: календарь стрижек на сентябрь 2022

В зависимости от расположения Луны по отношению к Земле, рутинные манипуляции с волосами могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Поэтому при планировании следующего похода к парикмахеру желательно учитывать это и сверяться с лунным календарем стрижек на месяц.





При правильном выборе даты есть возможность привлечь удачу или усилить финансовый поток, при неверном — потерять красоту волос и притянуть череду неудач в жизнь.

Для подборки дат эксперты использует комбинированный метод: чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, они обращается к лунному календарю, а чтобы определить положительный или отрицательный аспект энергий, прибегает к древнекитайской системы Цзы Пин БаЦзы.

Денежные стрижки в сентябре 2022

В начале первого осеннего месяца также значится всего одна дата, идеально подходящая для денежной стрижки — 6 сентября. В этот день получится не только обновить образ, но и привлечь денежный поток.

«Подстричься в этот день очень рекомендовано для того, чтобы ускорить и активизировать свою финансовую энергию. После стрижки в эту дату вы можете получить финансовый прирост, заключить выгодный контракт, выйти на хорошую сделку или же получить финансовую прибыль», — отметили астрологи.

Благоприятные даты для стрижек в сентябре 2022

Всего четыре даты в первом осеннем месяце окажут положительное влияние на волосы и связанные с ними бьюти-процедуры.

Какие же дни станут наиболее благоприятными в сентябре? Это 13, 15, 25 сентября — именно эти даты будут способствовать тому, что результат работы мастера вас удовлетворит, и прическа очень понравится. Кроме того, стрижка сохранит надолго свою форму и будет не одну неделю вас радовать.

27 сентября — также очень подходящий день для записи в салон красоты.

«Если вы подстрижетесь в этот день, это благоприятный период для быстрого роста волос. Если вы хотите ускорить их рост, то это самое лучшее время месяца, чтобы подравнять кончики»

Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2022

Неподходящих дат в сентябре несколько больше: семь дней в сентябре лучше отказаться от похода к салон. Результат едва ли порадует, а энергии могут наоборот оказать негативное воздействие.

В какие дни точно не стоит записываться к парикмахеру и делать новую прическу?

3, 16, 28 сентября . Это дни закрытия, когда энергия будет работать против вас.

. Это дни закрытия, когда энергия будет работать против вас. 11, 23 сентября. Также не стоит планировать поход к парикмахеру. Это дни разрушения, которые могут также отрицательно повлиять на вас в целом и на ваше здоровье в частности.

Также не стоит планировать поход к парикмахеру. Это дни разрушения, которые могут также отрицательно повлиять на вас в целом и на ваше здоровье в частности. 12, 24 сентября тоже относятся к категории неблагоприятных — это дни опасности. Чтобы не навлекать на себя неприятности, лучше выбрать другой день для преображения.