Можно ли заменить поврежденный дисплей в телефоне?

Мобильные телефоны — это устройства, с которыми мы редко расстаемся, поэтому они особенно подвержены случайным поломкам. Одно неудачное падение может повредить экран смартфона. В результате этого на поверхности стекла часто появляются сколы или трещины, которые влияют на эстетику мобильного оборудования, особенно если дело касается современного дизайнерского смартфона.





Однако последствия удара или падения часто бывают более серьезными и связаны с повреждением не только сенсорного стекла, но и самого дисплея. Такие дефекты возникают по вине пользователя, поэтому даже если смартфон находится на гарантии, рассчитывать на ремонт в рамках обязательств, предоставляемых производителем, не нужно. Тогда придется ремонтировать дисплей своими силами, и если у вас телефон марки Huawei, то соответсующие комплектующие найдете здесь https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/huawei.

Стоит ли рисковать и производить замену дисплея самостоятельно?

Это определенно рисковый способ, которым некоторые пользователи хотят воспользоваться в целях экономии. И теоретически ремонт можно сделать в домашних условиях. Достаточно в интернете найти обучающее видео, а необходимые компоненты можно заказать в интернет-магазинах. Для смартфонов Tecno экран выбирайте здесь https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/tecno.

Звучит просто и дешево? К сожалению, замена поврежденного дисплея своими силами сопряжена с немалым риском и многие такие попытки заканчиваются неудачей, а иногда даже приводят к еще более серьезным поломкам. Очень часто, кроме необходимых компонентов, нужны еще и соответствующие инструменты, и прежде всего – навыки. Особенно много сложностей может возникнуть в случае с современными “нежными” смартфонами. Также следует помнить, что универсальных правил замены дисплея не существует. Ремонт оборудования разных брендов может существенно отличаться друг от друга. Более того, некоторые производители используют различные типы секретов, которые затрудняют разборку самостоятельно.

Поэтому, если вы счастливый обладатель современного смартфона, то следует дважды подумать, прежде чем самостоятельно менять дисплей.

Профессиональная замена поврежденного дисплея

Если мы хотим заменить дисплей качественно и без риска, то лучше доверить дело профессионалам.

Решив воспользоваться услугами специалистов, вы можете быть уверены, что дисплей будет заменен правильно и без риска возникновения серьезной поломки. Это лучшее решение, особенно в случае с дорогими устройствами, такими как iPhone. Кстати экранные модули Apple можно найти здесь \ https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/apple.