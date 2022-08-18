Экстрасенс рассказала, в каких городах Украины 24 августа будет опасно

Ко Дню Независимости россия сделает украинцам крайне неприятный подарок. Враг уже запланировал ряд провокации и обстрелы украинских городов. В частности, под ударом окажутся Харьков, Николаев и Одесса. Хотя не исключено, что пострадают и другие регионы Украины.





Об этом сообщила в своем прогнозе известная украинская экстрасенс Людмила Хомутовская. Согласно ее предположениям под обильными обстрелами в этот знаменательный для страны день может оказаться также Донецкая область, в частности, город Бахмут. Кроме того, к обострению ситуации 24 августа следует готовиться Донецку, Энергодару, Краматорску, Луганску и Славянску.

Стабильно напряженной в День Независимости Украины будет ситуация во временно оккупированном Херсоне. В ночное время там может раздаться несколько взрывов. Поэтому Хомутовская призвала местных жителей осторожничать и не выходить на улицу без необходимости.

В областях, граничащих с Беларуссю, будет относительно спокойно. Наступления от горе-соседей, по мнению астрологины, украинцам бояться не стоит. Ведь сейчас враг сосредоточен, прежде всего, на южных и восточных регионах Украины.

В целом провидица считает победу Украины неотвратимой. Хотя эта победа и потребует немалых усилий, причем не только от Вооруженных сил, но и от всего народа.

Боевые действия несколько затянутся, однако россия будет разгромлена. Поражение оккупантов станет для них сокрушительным ударом. Из супердержавы России превратится в жалкое сборище разных народов, которые не способны даже приблизиться к уровню цивилизованных стран.

Экстрасенс утверждает, что Украина победит врага исключительно военным путем. Оказавшись в тупике, россияне будут вынуждены умолять о мирных переговорах и полностью подчинятся воле победителей.

Однако Хомутовская отметила, что до конца текущего года военные действия в Украине точно не завершатся. Ближе к зиме бои понемногу начнут стихать, но окончательную победу придется еще немного подождать.