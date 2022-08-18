Адский отпуск: с какими знаками зодиака не стоит отправляться на отдых

Некоторые люди с рождения обладают способностью в любой ситуации видеть только плохое. Они просто излучают негатив и способны мгновенно испортить окружающим настроение по пустякам.





По словам астрологов, такую ​​характеристику можно дать представителям четырех знаков зодиака. Это Овен, Телец, Стрелец на Козерог. Они самые плохие напарники для путешествия или отпуска. Ведь из-за своего постоянного недовольства всем вокруг могут превратить отдых в самую настоящую каторгу.

Овен

Рожденные под этим созвездием всегда учитывают только свои желания. Конфликты начнутся уже на этапе выбора направления и будут возникать всякий раз, когда им что-нибудь не понравится. Овны запросто могут отделиться от компании, с которой приехали, и пойти совсем по другому маршруту. Представители знака будут постоянно заставлять других подчиняться своей воле, однако своих планов ни для кого менять не будут.

Телец

У Тельцов другая беда – они ничего не могут спланировать. Представители знака могут опоздать на рейс, забыть дома билеты или деньги, чем нередко подводят своих попутчиков. Они живут мгновенно и нуждаются в постоянной опеке. Однако далеко не каждый захочет брать на себя такой груз, тем более на отдыхе.

Стрелец

Несмотря на страсть Стрельцов к путешествиям, они тоже далеки от идеальных попутчиков. Внутри у них будто маленький моторчик, заставляющий с самого утра бегать по экскурсиям и не дающий усидеть на месте ни минуты. Они не способны понять, что кто-то другой в это время хочет выспаться и поваляться на пляже. Кроме того Стрельцы обожают общение и новые знакомства. Ваша компания во время путешествия будет постоянно пополняться.

Козерог

Козероги привыкли всегда все контролировать. И отдых – не исключение. Маршрут, расходы и даже график питания должны четко соответствовать составленному плану. Так что расслабиться не получится ни на миг. Но это еще не все. Представители знака обожают критиковать окружающих. Отправляясь с ними в путешествие, будьте готовы к тому, что именно вы всегда будете должны в неправильном выборе жилья, пережаренном стейке на обед и даже в плохой погоде