Адский отпуск: с какими знаками зодиака не стоит отправляться на отдых
Они во всем видят негатив и способны испортить своими комментариями даже самые живописные виды.
Некоторые люди с рождения обладают способностью в любой ситуации видеть только плохое. Они просто излучают негатив и способны мгновенно испортить окружающим настроение по пустякам.
По словам астрологов, такую характеристику можно дать представителям четырех знаков зодиака. Это Овен, Телец, Стрелец на Козерог. Они самые плохие напарники для путешествия или отпуска. Ведь из-за своего постоянного недовольства всем вокруг могут превратить отдых в самую настоящую каторгу.
Овен
Рожденные под этим созвездием всегда учитывают только свои желания. Конфликты начнутся уже на этапе выбора направления и будут возникать всякий раз, когда им что-нибудь не понравится. Овны запросто могут отделиться от компании, с которой приехали, и пойти совсем по другому маршруту. Представители знака будут постоянно заставлять других подчиняться своей воле, однако своих планов ни для кого менять не будут.
Телец
У Тельцов другая беда – они ничего не могут спланировать. Представители знака могут опоздать на рейс, забыть дома билеты или деньги, чем нередко подводят своих попутчиков. Они живут мгновенно и нуждаются в постоянной опеке. Однако далеко не каждый захочет брать на себя такой груз, тем более на отдыхе.
Стрелец
Несмотря на страсть Стрельцов к путешествиям, они тоже далеки от идеальных попутчиков. Внутри у них будто маленький моторчик, заставляющий с самого утра бегать по экскурсиям и не дающий усидеть на месте ни минуты. Они не способны понять, что кто-то другой в это время хочет выспаться и поваляться на пляже. Кроме того Стрельцы обожают общение и новые знакомства. Ваша компания во время путешествия будет постоянно пополняться.
Козерог
Козероги привыкли всегда все контролировать. И отдых – не исключение. Маршрут, расходы и даже график питания должны четко соответствовать составленному плану. Так что расслабиться не получится ни на миг. Но это еще не все. Представители знака обожают критиковать окружающих. Отправляясь с ними в путешествие, будьте готовы к тому, что именно вы всегда будете должны в неправильном выборе жилья, пережаренном стейке на обед и даже в плохой погоде
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