Обвал рынка: владельцы квартир в отчаянии из-за мизерных цен

В Украине резко подешевели квартиры. Речь идет, в частности, о вторичном жилье, которое владельцы вынуждены продавать на 30% дешевле, чем до войны. В противном случае недвижимость может «висеть» на досках объявлений месяцами.





Риелторы рассказывают, что большинство владельцев до последнего не хотят верить в резкое удешевление своих квадратных метров. Так что цены, которые можно увидеть на сайтах с недвижимостью, в процессе достижения договоренности могут снизиться на 20-30%.

Как отмечает эксперт по недвижимости Сергей Костецкий, спрос на жилье за ​​время войны резко упал. С 24 февраля он уменьшился на 60% или на все 70%. Общее же количество сделок по купле-продаже квартир составляет лишь 13% от показателя аналогичного месяца 2021 года.

В этой связи продать свою недвижимость сейчас удается лишь «адекватным» владельцам, понимающим ситуацию на рынке. Остальным приходится месяцами ждать клиента, который изъявит желание хотя бы осмотреть жилье.

По словам риелторки Юлии Смирновой, сейчас на рынке есть лишь две категории продавцов, которые согласны сразу указывать реальную, то есть на 20% ниже цену. Первая – это люди, уже принявшие окончательное решение не возвращаться в Украину. Они заинтересованы не столько в цене, сколько в быстрой продаже жилья.

Ко второй категории можно отнести собственников уже давно собиравшихся продать свою недвижимость, чтобы купить другую. К примеру семья увеличилась и появилась потребность в расширении площади. Или наоборот необходимо разъехаться с родственниками и купить две однокомнатные квартиры вместо одной трехкомнатной.

Обе эти категории уже имеют четкие планы и не будут откладывать продажу квартиры даже из-за войны. Таким целенаправленным участникам рынка обычно удается продать недвижимость в считанные дни. Вместо этого «фантазеры», не согласные снижать цены, вынуждены ждать неделями, или месяцами.