Адвокат придумал схему выезда мужчин за границу

В Украине обнаружили еще одну преступную схему вывоза мужчин призывного возраста за границу. Ее автором оказалась адвокат, которая подделывала документы своих клиентов и помогала им уехать из страны. Прокуратура уже задержала мошенницу и сообщила ей о подозрении в совершении преступления. Об этом стало известно из заявления пресс-центра Офиса генерального прокурора Украины.





Во время проведения следственных действий прокуратуре стало известно, что подозреваемая производила справки с фальшивыми диагнозами, гарантировавшими отсрочку от призыва. Адвокат разработала целую схему подделки документов, в которой были задействованы и другие лица. Благодаря услугам мошенницы мужчины призывного возраста, подпадавшие под мобилизацию, могли беспрепятственно выезжать за границу, несмотря на военное положение в стране.

Подозреваемую задержали с поличным, то есть во время получения оплаты за предоставленные услуги. Как оказалось, на изготовленную справку с фиктивным диагнозом женщина зарабатывала до $12 тыс. Во время обыска в квартире мошенницы работники прокуратуры обнаружили еще целый ряд документов, подтверждающих ее противозаконные действия, а также значительную сумму денежных средств.

Следует отметить, что это далеко не первый случай обнаружения такого правонарушения. Ранее в Украине обнаружили еще три схемы вывоза за границу мужчин призывного возраста. За свои услуги организаторы этих схем брали от $4 тыс. до $15 тыс. Стоимость зависела от региона предоставления услуги и степени риска для самого заказчика.

Самой дорогой оказалась схема, организатором которой являлся бывший помощник депутата из запрещенной ныне партии ОПСЖ. Он работал врачом в одном из коммунальных медицинских учреждений Киева и подрабатывал справки, освобождающие его клиентов от воинского долга. Кроме того, благодаря своим знакомствам он обеспечивал заказчикам быстрое и безопасное прохождение границы. Стоил такой сервис аж $15 тыс.