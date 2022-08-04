От 10 тысяч долларов: каким знакам зодиака в августе повезет с деньгами

Август 2022-го для некоторых знаков зодиака станет по-настоящему триумфальным. Их ждет сказочное богатство и заоблачные достижения в карьере.





По словам астрологов, счастливчиками августа станут Раки, Львы и Стрельцы. Деньги сами поплывут к ним в руки, а успехи на работе заставят коллег сгорать от зависти.

Рак

Родившиеся под этим созвездием смогут продемонстрировать на работе свои скрытые таланты, чем приятно удивят руководство. Благодаря этому они вполне смогут рассчитывать на повышение зарплаты, а может, даже на новую руководящую должность. Но кроме дохода на основной работе, у Раков появится еще один достаточно перспективный источник заработка. Однако крайне важно не поддаться искушению и удержаться от импульсивных покупок. Гораздо более дальновидным решением станет инвестиция или, по крайней мере, размещение заработанных денег на депозите. Тогда представители знака ощутят себя в полной финансовой безопасности и еще очень умножат свои сбережения.

Лев

В августе Львы получат предложение, которое станет переломным моментом в их карьере. Поэтому представители знака могут даже переехать в другой город или страну. Однако новая должность, ради которой Львы пойдут на такие жертвы, точно их не разочарует. Их ждут большие достижения и сказочные заработки. Нужно только проявить решительность и не обращать с избранной тропы. Будут у Львов в этом месяце и непредсказуемые расходы. Однако пугаться не стоит, они ведь будут связаны исключительно с хорошими событиями.

Стрелец

Стрельцам в этом месяце ждет напряженный рабочий график. У них больше обязанностей, но и доходы существенно возрастут. Родившиеся под этим созвездием в августе могут получить в подарок значительную сумму денег. Причем этот подарок станет для них самым настоящим сюрпризом. В конце августа Стрельцам удастся наконец решить финансовые вопросы, давно не дававшие покоя. Благодаря денежным поступлениям им будет несложно все уладить, да еще и остаться при этом в выигрыше.