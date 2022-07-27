ПриватБанк и Monobank начали активно блокировать карты переселенцев

Украинские банки начали массово блокировать карты так называемым «карточным туристам» из-за их несостоятельности подтвердить источники доходов. Об этом стало известно из записи на личной Facebook-странице Василия Невмержицкого, советника председателя правления Кредитвест банка.





Банкир отметил, что клиенты, занимающиеся «карточным туризмом», не могут документально подтвердить происхождение денег на своих счетах. Поэтому финучреждения стали блокировать такие подозрительные карты.

По словам Невмержицкого, подразделения банков, ответственные за финансовый мониторинг и развитие бизнеса, действуют отдельно друг от друга. Данными они не обмениваются, поэтому за все подозрительные операции, которые клиент вовремя не подтвердит соответствующими документами, просто замораживают счет.

Под заявлением банкира о блокировке карт появилось несколько интересных комментариев, уточнивших предоставленную им информацию. Один из комментаторов, Василий Хоролич, отметил, что в «карточном туризме» преимущественно были задействованы три украинских банка – ПриватБанк, monobank и А-банк. Невмержицкий против этого утверждения возражать не стал, однако отметил – карты «валютным туристам» раздавали и многие другие отечественные банки. Но от вопроса, есть ли среди этих банков Ощад, он уклонился.

Напомним, что «карточный туризм» – это схема валютной спекуляции, которая стала популярной среди украинцев во время войны. Она заключается в том, что граждане выезжают за границу и снимают со своих украинских карт валюту по безналичному курсу. А по возвращении в Украину продают ее в обменниках по рыночному курсу.

Таким образом, украинцы зарабатывают по несколько гривен на каждом привезенном из-за границы долларе или евро. В частности, когда карточный курс был на уровне 31-32 грн/$, а наличный, 35-36 грн/$, их заработки составляли по 3-4 грн на каждом «баксе». Неплохо зарабатывали и отечественные банки, ведь сами они покупали валюту у НБУ по курсу всего 29,25 грн/$.