«Укрпочта» запустила новую услугу, которая понравится тысячам украинцев

Почтовый оператор “Укрпочта” запустил новый сервис “Точка выдачи”. Теперь клиенты смогут получать посылки и документы в тот же день, когда их отправили. То есть доставка происходит фактически мгновенно. Об этом стало известно из объявления пресс-службы “Укрпочты”.





Секрет быстрой работы сервиса состоит в том, что посылки перед выдачей не попадают в центр сортировки. Вместо этого они ожидают получателя в том же самом отделении, в котором его зарегистрировал отправитель. Сервис “Точка выдачи” начал действовать с 25 июля. Теперь им можно воспользоваться во всех отделениях почтового оператора на территории Украины.

Как отметили в «Укрпочте», такой тип отправки подойдет, прежде всего, клиентам, которые занимаются онлайн торговлей и часто присылают товары в пределах своего города. Отправленная с помощью услуги “Точка выдачи” посылка будет храниться в отделении в течение 14 дней. То есть у получателя будет достаточно времени, чтобы ее забрать.

Новый сервис позволяет снизить до минимума временной интервал между оформлением отправки и получением клиентом СМС-сообщения о возможности забрать посылку из отделения. Кроме того, благодаря сокращенному циклу обработки отправки стоимость этой услуги значительно ниже других услуг «Укрпочты».

Например, отправка посылки, весящая менее 2 кг, с помощью сервиса «Укрпочта Экспресс» будет стоить клиенту 38 грн. В то же время доставка аналогичного груза по тарифу «Точка выдачи» будет стоить всего 15 грн. А это почти втрое дешевле.

Напомним, что с начала войны «Укрпочта» в рамках специальной услуги «Посылка из дома» транспортировала в разные страны Евросоюза товары более чем на 530 тонн. Эта услуга была специально создана оператором для того, чтобы украинские беженцы смогли забрать свои личные вещи, которые в спешке оставили дома убегая от ужасов войны.