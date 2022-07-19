Плюс 3 тыс. к выплатам: кому из украинских пенсионеров в этом году повезло больше всего

За последний год в Украине уже несколько раз увеличивали размер пенсионных выплат. Но эти надбавки не слишком изменили уровень дохода пожилых людей. Взять хотя бы последний июльский перерасчет пенсий, когда выплаты стариков повысились в среднем на 45,40 грн.





Однако некоторым категориям пенсионеров повезло больше. В частности, доход бывших военных в течение последнего года вырос аж на 3 тыс. грн., то есть фактически в 1,5 раза. В настоящее время их пенсия составляет 8,9 тыс. грн.

В то же время, средняя пенсия в Украине по состоянию на июль текущего года равна 4437 грн. По сравнению с показателем июля 2021 года она выросла всего лишь на 17%. Так что разница очевидна.

Во время последнего пересчета пенсий, который состоялся 1 июля, выплаты украинских пенсионеров изменились следующим образом:

минимальная пенсионная выплата – увеличилась на 93 грн, сейчас составляет 2027 грн;

минимальная пенсия для шахтеров – на 279 грн, сейчас составляет 6082 грн;

минимальная пенсия для членов семей военных, которые потеряли своего кормильца – на 186 грн, теперь 4054 грн;

максимальная пенсионная выплата – на 930 грн, сейчас равняется 20270 грн;

доплата за сверхурочный стаж – на 93 коп. до 20,27 грн за каждый год.

Последнее июльское повышение пенсии произошло одновременно с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных украинцев, который был установлен на уровне 2027 грн. Ведь вышеперечисленные выплаты напрямую связаны с этой ставкой. Кроме того, согласно закону, минимальная пенсия в Украине не может быть меньше прожиточного минимума.

Следует отметить, что в текущем году перерасчет пенсионных выплат украинцам проводили уже дважды. Кроме июльской подвышки, в марте была проведена ежегодная индексация пенсионных выплат, которая имела целью “подтянуть” пенсии до уровня, соответствующего современным зарплатам. Тогда доходы увеличились почти у 10 млн. украинцев пожилого возраста.