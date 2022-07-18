Безопасности не будет: участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о предстоящих событиях в войне

Война в Украине завершится еще не скоро. Впереди нас ждут неопределенные времена. Ситуация на фронте будет меняться то к лучшему, то к худшему. Но в результате украинцы таки одержат долгожданную победу, а президент россии путин умрет с ощущением сокрушительного поражения.





Такой прогноз по поводу дальнейших событий в войне озвучил победитель 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» Арман Цыбульский. Он отметил, что победа совершенно точно будет за нами, однако ее придется еще немного подождать.

Также экстрасенс высказал предположение о вмешательстве в войну Беларуси. По его мнению, это произойдет осенью. Однако в какой форме наши северные соседи присоединятся к боевым действиям, Цыбульский не уточнил. В то же время он рассказал, что белорусы получат в Украине мгновенный и жесткий отпор, после чего быстро откажутся от своего замысла.

В контексте прогноза экстрасенс отметил, что украинцы не ощутят себя в безопасности даже после возвращения всех захваченных решистами территорий. Чтобы получить гарантии спокойной жизни и предотвратить войну в будущем, ВСУ нужно дойти до Москвы и добиться смены власти в россии. Однако такую ​​стратегию Украина сможет реализовать только с международной поддержкой.

Арман Цыбульский не исключает, что в конце войны российский диктатор совершит самоубийство. Его смерть станет своего рода признанием поражения россии и символом победы Украины. Соучастники путина, которые помогали ему уничтожать украинские города и совершать жестокие преступления, пойдут под суд.

Следует отметить, что победитель «Битвы экстрасенсов» не один придерживается версии о смерти российского диктатора. Автор YouTube-канала Irina Astrology Horoscope также убеждена – жить путину осталось недолго. Правда, она видит несколько сценариев развития событий и пока не может дать окончательный прогноз.