Як вибрати портативну електростанцію: огляд кращих моделей
Портативна станція — це пристрій, який стрімко набирає популярності. Це незамінний агрегат для тих, хто любить дальні поїздки, або живе в місцевостях, де часто зникає електрика. Достатньо лише перед дорогою зарядити станцію і електроенергія супроводжуватиме вас навіть у найвіддаленіших куточках цивілізації. Станом на сьогодні лідером ринку є бренд EcoFlow. В Україні якісних аналогів з подібними характеристиками практично немає. Однак і цей виробник пропонує не єдиний екземпляр, а цілу серію під назвою EcoFlow DELTA. Як з усіх моделей вибрати ту, яка підходить саме під ваші потреби? Розповідаємо.
Як вибрати портативну станцію: 5 рекомендацій
В серії EcoFlow Delta є чотири моделі абсолютно різної форми, розміру та з різним набором функцій. Перш ніж перейти до їхньої короткої характеристики, розповімо, на що слід звертати увагу при виборі станції. Зрештою, ці рекомендації підійдуть при виборі обладнання від будь-якого виробника.
- Місткість. Чим більша місткість, тим довше станція зможе забезпечувати живленням ваші пристрої. Якщо ключова мета — підзаряджати пристрої в дорозі, чи користуватися станцією час від часу для зарядки повсякденних приладів, тоді підійдуть моделі з меншою місткістю. Якщо ж ви купуєте електростанцію, яка повинна виконувати функції генератора, чи в критичних ситуаціях забезпечувати дім резервним живленням, тоді звісно ж потужності потрібно якнайбільше.
- Вихід. Висока вихідна потужність дозволяє підключати до станції холодильники, чи навіть електроінструменти. А взагалі, всі електростанції EcoFlow мають технологію X-Boost. Вона автоматично підсилює потужність, якщо необхідна зарядка важких пристроїв.
- Мобільність. Мається на увазі розмір та вага станції. Тут вже кожен орієнтується на власні пріоритети. Якщо станція обирається для поїздок, то звісно ж краще, якщо вона не надто габаритна.
- Можливість швидкої зарядки. Всі станції EcoFlow передбачають швидку зарядку. Це дуже зручно навіть якщо електрика не зникла, адже будь-який пристрій можна зарядити у кілька разів швидше ніж від звичайної розетки.
- Сонячна зарядка. Особливо зручно, якщо можна заряджати пристрої від сонячної енергії. Це ще й неабияка економія. Обов’язково звертайте на це увагу обираючи станцію.
Це найважливіші критерії вибору мобільних електростанцій. Далі перейдемо до короткого опису серії Delta та основних її моделей.
Серія Delta: порівняльна характеристика основних моделей
EcoFlow DELTA
- місткість: 1260 кВт год;
- вихід: 1800 Вт.;
- швидка зарядка: 1200 Вт X-Stream Charge;
- сонячна батарея: 400 Вт.
Чудовий варіант, щоб брати з собою на відпочинок, у поїздки на природу тощо. Станція компактна і легка. Детальніше про станцію тут https://norfin.com.ua/zaryadnaya-stantsiya-ecoflow-delta-1260-vtch/
EcoFlow DELTA Max
- місткість: 2-6 кВт год (можна розширити);
- вихід: 3400 Вт.;
- швидка зарядка: подвійна зарядка потужністю 3400 Вт.;
- сонячна батарея: 800 Вт.
Відмінний варіант для домашнього резервного живлення. Станція досить мобільна, а її вага приблизно 20 кг.
EcoFlow DELTA Pro
- місткість: 3,6-25 кВт год (можна розширити);
- вихід: 3600-7200 Вт.;
- швидка зарядка: 6500 Вт Multi Charge;
- сонячна батарея: 1600 Вт.
Це найпотужніша модель серії, яка інтегрується абсолютно з усією екосистемою продуктів, включаючи навіть системи “Розумний дім”.
Для тих, хто шукає зовсім компактну станцію, можна розглянути ще варіант Delta Mini з місткістю 884 кВт год, та вагою всього 10 кг.
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