Як вибрати портативну електростанцію: огляд кращих моделей

Портативна станція — це пристрій, який стрімко набирає популярності. Це незамінний агрегат для тих, хто любить дальні поїздки, або живе в місцевостях, де часто зникає електрика. Достатньо лише перед дорогою зарядити станцію і електроенергія супроводжуватиме вас навіть у найвіддаленіших куточках цивілізації. Станом на сьогодні лідером ринку є бренд EcoFlow. В Україні якісних аналогів з подібними характеристиками практично немає. Однак і цей виробник пропонує не єдиний екземпляр, а цілу серію під назвою EcoFlow DELTA. Як з усіх моделей вибрати ту, яка підходить саме під ваші потреби? Розповідаємо.





Як вибрати портативну станцію: 5 рекомендацій

В серії EcoFlow Delta є чотири моделі абсолютно різної форми, розміру та з різним набором функцій. Перш ніж перейти до їхньої короткої характеристики, розповімо, на що слід звертати увагу при виборі станції. Зрештою, ці рекомендації підійдуть при виборі обладнання від будь-якого виробника.

Місткість. Чим більша місткість, тим довше станція зможе забезпечувати живленням ваші пристрої. Якщо ключова мета — підзаряджати пристрої в дорозі, чи користуватися станцією час від часу для зарядки повсякденних приладів, тоді підійдуть моделі з меншою місткістю. Якщо ж ви купуєте електростанцію, яка повинна виконувати функції генератора, чи в критичних ситуаціях забезпечувати дім резервним живленням, тоді звісно ж потужності потрібно якнайбільше. Вихід. Висока вихідна потужність дозволяє підключати до станції холодильники, чи навіть електроінструменти. А взагалі, всі електростанції EcoFlow мають технологію X-Boost. Вона автоматично підсилює потужність, якщо необхідна зарядка важких пристроїв. Мобільність. Мається на увазі розмір та вага станції. Тут вже кожен орієнтується на власні пріоритети. Якщо станція обирається для поїздок, то звісно ж краще, якщо вона не надто габаритна. Можливість швидкої зарядки. Всі станції EcoFlow передбачають швидку зарядку. Це дуже зручно навіть якщо електрика не зникла, адже будь-який пристрій можна зарядити у кілька разів швидше ніж від звичайної розетки. Сонячна зарядка. Особливо зручно, якщо можна заряджати пристрої від сонячної енергії. Це ще й неабияка економія. Обов’язково звертайте на це увагу обираючи станцію.

Це найважливіші критерії вибору мобільних електростанцій. Далі перейдемо до короткого опису серії Delta та основних її моделей.

Серія Delta: порівняльна характеристика основних моделей

EcoFlow DELTA

місткість: 1260 кВт год;

вихід: 1800 Вт.;

швидка зарядка: 1200 Вт X-Stream Charge;

сонячна батарея: 400 Вт.

Чудовий варіант, щоб брати з собою на відпочинок, у поїздки на природу тощо. Станція компактна і легка. Детальніше про станцію тут https://norfin.com.ua/zaryadnaya-stantsiya-ecoflow-delta-1260-vtch/

EcoFlow DELTA Max

місткість: 2-6 кВт год (можна розширити);

вихід: 3400 Вт.;

швидка зарядка: подвійна зарядка потужністю 3400 Вт.;

сонячна батарея: 800 Вт.

Відмінний варіант для домашнього резервного живлення. Станція досить мобільна, а її вага приблизно 20 кг.

EcoFlow DELTA Pro

місткість: 3,6-25 кВт год (можна розширити);

вихід: 3600-7200 Вт.;

швидка зарядка: 6500 Вт Multi Charge;

сонячна батарея: 1600 Вт.

Це найпотужніша модель серії, яка інтегрується абсолютно з усією екосистемою продуктів, включаючи навіть системи “Розумний дім”.

Для тих, хто шукає зовсім компактну станцію, можна розглянути ще варіант Delta Mini з місткістю 884 кВт год, та вагою всього 10 кг.