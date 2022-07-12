Наступний пішов: завдяки HIMARS знищено ще одного генерала з Росії
ЗСУ завдали кількох ударів ракет HIMARS по центрах управління російських окупантів.
До вечора 11 липня прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram – каналі розкрив подробиці: наслідком удару стала ліквідація чергового російського генерала.
“Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (військова частина 73954, Сімферополь) генерал-майон Насбулін.
Прес-служба Одеської ОВВ також підтвердила загибель окупаційних полковників:
- полковник Сергій Кенс,
- командир 20-ї мотострілецької дивізії з Волгограда полковник Андрій Горобець,
- начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль
- начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв.
Загалом було ліквідовано 150 російських військовослужбовців, у тому числі 5 офіцерів.
За час війни Росії проти України ЗСУ встигли ліквідувати в Україні вже семеро генералів
- генерал-майор Канамат Боташев
- генерал-майор Магомед Тушаєв,
- генерал-майор Віталій Герасимов,
- генерал-майор Андрій Колесников,
- генерал-майор Андрій Суховецький,
- генерал-лейтенанта Андрій Мордвічов,
- генерал-лейтенант Яків Рязанцев.
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