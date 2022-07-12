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Наступний пішов: завдяки HIMARS знищено ще одного генерала з Росії

12.07.2022
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ЗСУ завдали кількох ударів ракет HIMARS по центрах управління російських окупантів.

До вечора 11 липня прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram – каналі розкрив подробиці: наслідком удару стала ліквідація чергового російського генерала.

“Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (військова частина 73954, Сімферополь) генерал-майон Насбулін.

Прес-служба Одеської ОВВ також підтвердила загибель окупаційних полковників:

  • полковник Сергій Кенс,
  • командир 20-ї мотострілецької дивізії з Волгограда полковник Андрій Горобець,
  • начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль
  • начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв.

Загалом було ліквідовано 150 російських військовослужбовців, у тому числі 5 офіцерів.

За час війни Росії проти України ЗСУ встигли ліквідувати в Україні   вже семеро генералів

  • генерал-майор Канамат Боташев
  • генерал-майор Магомед Тушаєв,
  • генерал-майор Віталій Герасимов,
  • генерал-майор Андрій Колесников,
  • генерал-майор Андрій Суховецький,
  • генерал-лейтенанта Андрій Мордвічов,
  • генерал-лейтенант Яків Рязанцев.

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12.07.2022
1 хвилина на прочитання
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