Наступний пішов: завдяки HIMARS знищено ще одного генерала з Росії

ЗСУ завдали кількох ударів ракет HIMARS по центрах управління російських окупантів.





До вечора 11 липня прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram – каналі розкрив подробиці: наслідком удару стала ліквідація чергового російського генерала.

“Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (військова частина 73954, Сімферополь) генерал-майон Насбулін.

Прес-служба Одеської ОВВ також підтвердила загибель окупаційних полковників:

полковник Сергій Кенс,

командир 20-ї мотострілецької дивізії з Волгограда полковник Андрій Горобець,

начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль

начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв.

Загалом було ліквідовано 150 російських військовослужбовців, у тому числі 5 офіцерів.

За час війни Росії проти України ЗСУ встигли ліквідувати в Україні вже семеро генералів

генерал-майор Канамат Боташев

генерал-майор Магомед Тушаєв,

генерал-майор Віталій Герасимов,

генерал-майор Андрій Колесников,

генерал-майор Андрій Суховецький,

генерал-лейтенанта Андрій Мордвічов,

генерал-лейтенант Яків Рязанцев.