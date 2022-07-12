Не хочешь в подвал, пойдешь в тюрьму: в Украине решили наказывать за игнорирование тревоги
По словам автора нового закона, у каждого руководителя предприятия должен быть план действий на случай возникновения опасности, связанной с войной.
В украинском парламенте зарегистрировали новый законопроект, предусматривающий жесткое наказание для бизнеса за игнорирование сигнала воздушной тревоги. Согласно документу №7546 владельцев компаний и предприятий, нарушающих правила, будет ждать серьезный штраф, а в худшем случае – до 8 лет лишения свободы.
Согласно пояснительной записке, приобщенной к законопроекту, он имеет целью установить уголовную ответственность для должностных лиц различных организаций, а также субъектов предпринимательской деятельности, нарушающих предписания закона о гражданской безопасности. Они будут строго наказаны за такое нарушение, если оно повлекло смерть людей или причинило вред их здоровью.
Автором законопроекта стал нардеп от партии “Слуга народа” Сергей Кузьминых. В своем комментарии он отметил, что у руководителей отечественных предприятий уже должен быть четкий план действий на случай воздушной тревоги и других внештатных ситуаций. Ведь идет пятый месяц войны, так что игнорирование предупреждений об опасности является преступной халатностью.
В проекте закона прописаны следующие виды наказаний для бизнесменов-нарушителей:
- штраф в размере от 17000 до 51000 грн;
- исправительные работы – до 2 лет;
- ограничение свободы – до 3 лет;
- за повторное нарушение, в результате которого погибли люди, применяется наказание в виде тюремного заключения на срок 3-8 лет.
В документе уточняется, что в случае неспособности обеспечить своим работникам защиту на рабочем месте, владельцы бизнеса должны создать возможность их перевода на удаленную работу.
В пояснительной записке автор закона также упомянул о недавних событиях в городе Кременчуг. 27 июня в результате попадания российской ракеты в ТРЦ «Амстор» погиб 21 человек, а десятки человек получили тяжелые травмы. Тогда и работники, и посетители торгового центра проигнорировали сигналы воздушной тревоги.
Если новый проект будет одобрен Верховной Радой, уже на следующий день после публикации он вступит в законную силу.
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