Украинцы могут отказаться от Привата и Mono из-за нововведений

Государственный ПриватБанк и банк без отделений monobank на днях установили рыночные курсы валют для безналичных сделок. Причем оба финучреждения остановились на рекордно высоких ставках для конвертации – 35 грн/долл и 36 грн/евро. По словам экспертов, таким образом банки могут отпугнуть от себя большое количество клиентов и заставить их обратиться за финансовыми услугами к конкурентам.





В частности, отметил непопулярность решений Привата и mono Олег Гетман, ведущий специалист Экономической экспертной платформы. На его взгляд, устанавливая столь высокий карточный курс, банки будто намеренно пытаются избавиться от клиентов. Ведь у других финучреждений курс валют для карточных операций значительно ниже. Взять хотя бы Райффайзен Банк, Альфа Банк или Укрсиббанк, где безналичный курс составляет 33 грн за доллар и 34 грн за евро. А в Банке Сыч конвертация по картам осуществляется по курсу лишь 31,7 грн/долл и 32,5 грн/евро соответственно.

С другой стороны, в случае с Приватом столь высокий курс эксперт считает даже полезным для банковской системы страны. Невыгодные условия обслуживания заставят клиентов искать альтернативу. Таким образом, доля государственных банков значительно уменьшится.

Мотивы ПриваБанка в ситуации с повышением курса экономист тоже считает вполне логичными. Как государственное финучреждение он заинтересован в снижении НБУ своих валютных расходов и увеличении доходов от обменных операций. Но в таком случае резкое повышение карточного курса Монобанком выглядит совсем не так альтруистично. Скорее, это похоже на попытку заработать дополнительные 3-4 грн на каждом конвертируемом долларе или евро.

Напомним, что рыночный курс для безналичных сделок Приват и mono установили 6 июля. Повышение карточного курса больше всего ударило по украинским беженцам, получающим зарплату в Украине. Теперь, рассчитываясь картой ПриватБанка и monobank за границей, они тратят фактически на 10% больше, чем раньше.