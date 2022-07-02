Названы знаки зодиака, которым первая половина июля причинит нестерпимую боль

Июль – самый долгожданный месяц в году. Люди всегда рассчитывают на то, что будут отдыхать в этот период, расслабляться, проводить время в свое удовольствие.





Особенно сильно они ждали наступления названного месяца в 2022 году, первая половина которого выдалась непростой. Для многих упомянутый период на самом деле пройдет хорошо и спокойно.

Но вот некоторым личностям первая половина июля причинит нестерпимую боль. Являются они представителями нескольких знаков зодиака.

Водолей

Индивиды этого созвездия планировали провести второй летний месяц со второй половинкой, зарядиться позитивом. Но уже первая половина четко даст им понять, что их желаниям сбыться не дано.

Водолеи столкнутся с тем, что партнер будет отдаляться, что он не захочет проводить с ними время, что он будет занят своими делами. На самом деле все это будет отговорками. Проблема в том, что в июне Водолеи умудрились обидеть возлюбленного, не заметить того.

Описанное поведение, отказ от совместного время препровождения – все это будет лишь результатом стараний самих Водолеев.

Лев

Представители данного зодиакального созвездия в последнее время слишком много о себе стали мнить. В первой половине июля 2022 года Львам придется опуститься на землю.

Произойдет это с помощью тех окружающих, которых они задели за живое, которым они перешли дорогу. Львы не сразу поймут в чем дело, расстроятся.

Но с течением времени у них получится сделать правильные выводы и начать вести себя так, как это будет приемлемо. Отношения с коллегами и друзьями у них после этого наладятся в короткие сроки.

Стрелец

Люди этого знака долгое время игнорировали важные вопросы. В июле 2022 года Стрельцам доведется столкнуться с последствиями этого.

Они поймут, что упустили материальную выгоду, что подставили своих близких и родных, что лишили их чего-то стоящего. Совестливым представителям этого знака станет не просто стыдно, но еще и больно, обидно до слез.

Простить себе своего поведения Стрельцы долго не смогут.

Первую половину июля 2022 года личностям названных знаков надо просто пережить. Дальше дела пойдут в гору, что поможет им довольно быстро успокоиться.