Море проблем или воплощение мечты: что ждет представителей зодиака до 3 июля

Последняя неделя июня не для всех знаков зодиака будет одинаково удачной. В то время как Водолеи будут осуществлять свои мечты, Козерогам придется решать чужие проблемы. А обессиленные работой Девы точно позавидуют успешным Тельцам, которые благодаря своим связям будут мгновенно решать все рабочие задачи.





Астрологи рассказали, какие события жду представителей всех знаков зодиака до 3 июля. Кому из них повезет с деньгами, а кто завершит неделю по уши в проблемах.

Овен

Овны очень умело выбирают друзей. Они общаются только с теми, кто вдохновляет их и мотивирует к новым свершениям. На этой неделе удачно подобранный круг общения поможет представителям знака добиться успеха в важном деле, с которым они уже не надеялись справиться.

Телец

В течение недели Тельцы будут настроены на продуктивное сотрудничество. У них будет возможность наладить пользы деловые связи, а у некоторых представителей знака завяжется перспективное знакомство с иностранцем.

Близнецы

Уроженцы этого загадочного знака на ближайшие несколько дней уйдут в свой внутренний мир. Близнецы решат, что самое время провести основательную переоценку ценностей. Так что не стоит отвлекать их от процесса самопознания.

Рак

Раки слишком стремительно бросились вперед по карьерной лестнице и, похоже, собрались заткнуть за пояс всех коллег. Однако на этой неделе на их пути успеха появятся препятствия. Но это вовсе не повод опускать руки, а скорее намек и то, что пора взять паузу и немного отдохнуть.

Лев

Львы решили по уши погрузиться в работу. Но для них это совсем не сложно, ведь они обожают свою профессию и вкладывают в нее всю душу. Так что эту трудовую неделю Львы непременно проведут в гармонии с собой.

Дева

Представители знака кажется собрались побороть печаль тяжелым трудом. До самых выходных они не будут даже нос показывать из офиса. Однако нет никакой гарантии, что это поможет. Девам стоит задуматься, не лучше ли разобраться с причиной своей печали, чем пытаться заглушить ее работой.

Весы

В течение недели Весы получат значительную сумму денег, которая станет для них и подарком, и наказанием одновременно. Им ужасно захочется потратить все и сразу на разные приятные безделушки. Однако астрологи советуют представителям знака не спешить и поступить с неожиданным доходом более предусмотрительно, например, инвестировать в перспективный бизнес или вложить в недвижимость.

Скорпион

Скорпионов на этой неделе ждет путешествие. И неважно, будет ли это командировка по работе или просто пикник на природе, но он однозначно пойдет представителям знака на пользу. Скорпионы завяжут новые знакомства и отлично проведут время.

Стрелец

Изменений не избежать. К 3 июля в жизни Стрельцов придет переломный момент, который им уже не удастся отвлечь. Представители знака будут вынуждены принять важное решение, например пойти на новую работу или переехать. Однако бояться перемен не стоит, они ведь пойдут Стрельцам исключительно на пользу.

Козерог

На Козерогов на этой неделе упадет груз ответственности и им придется самостоятельно искать выход из сложной ситуации. Но ответственным представителям знака не просто так досталась роль спасителя. Это самое высокое проявление доверия от окружающих. Так что Козероги имеют полное право гордиться собой.

Водолей

Для Водолеев наступил решающий момент. Сейчас все обстоятельства способствуют реализации их потенциала. Представители знака будут испытывать невероятное вдохновение и поддержку Вселенной. Мечты сбываются и на этой неделе Водолеям по силам это доказать.

Рыбы

Родившиеся под созвездием Рыб как раз прошли очередной важный жизненный этап. Это определенное событие обязательно нужно отпраздновать в кругу близких. Сейчас представители знака могут расслабиться и полностью почувствовать духовную близость с людьми, которые все это время их поддерживали.