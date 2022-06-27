Как в раю: каким знакам зодиака будет непрерывно везти до 2026 года

В период до 2026 года представителям некоторых знаков зодиака будет исключительно везти. Любимцами Вселенной станут Овны, Близнецы и Раки. В ближайшие четыре года в их жизни будут случаться только хорошие события, а все печали – обходить десятой дорогой.





Овен

Перед Овнами уже в ближайшее время откроются впечатляющие перспективы. Они почувствуют, что способны на все и будут одну за одной воплощать свои мечты. Начнут представители знака с карьеры, в которой уже давно пора сделать следующий шаг. Овны станут работать упорнее, чем обратят внимание начальника на свои таланты. Повышения долго ждать не придется. Уроженцы знака и глазом моргнуть не успеют, как окажутся в руководящем кресле. Их доходы мгновенно увеличатся, а возможности значительно расширятся. Благодаря этому к 2026 году Овны сумеют осуществить свое заветное желание, например приобретут просторное жилье или отправятся в кругосветный круиз.

Близнецы

На ближайшие год-два Близнецы по уши уйдут в работу. В офисе они будут оставаться даже в выходные. Однако представители знака получат достойное вознаграждение за свои старания. Заработанные деньги они выгодно инвестируют и прибыльный бизнес и смогут спокойно жить на пассивные доходы. При этом уровень жизни близнецов существенно возрастет. Они смогут позволить себе дорогие покупки и подарки для близких.

Рак

Ракам к 2026 году астрологи обещают стремительный взлет по карьерной лестнице. Мотивация у них будет просто зашкаливать, благодаря чему представители знака быстро выйдут на желаемый доход и смогут заняться обустройством собственного быта. Некоторые Раки приобретут квартиру и сделают в ней дорогостоящий ремонт, другие решат обновить личный транспорт. Но кроме материальных достижений, уроженцам знака прочат и счастливую романтическую историю. Одинокие Раки встретят свою вторую половинку и примут решение создать семью.