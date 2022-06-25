Денис Шмигаль анонсировал новые выплаты: кто сможет получить деньги

В Украине утвердили новую программу финансовой помощи в рамках правительственного проекта «еРабота». В этот раз государство решило поддержать развитие IT-отрасли. Гранты будут выдавать на обучение и переквалификацию специалистов, а также запуск высокотехнологичных стартапов. Об этом рассказал Денис Шмигаль, премьер-министр Украины .





По словам главы правительства на запуск и развитие стартапов, планируется выделить от 750 тысяч до 3,5 миллионов гривен. Распределение грантов будет возложено на профильную организацию – Украинский фонд стартапов. Выбирать достойные финансирования идеи представители фонда будут по нескольким критериям, важнейшие из которых – создание пяти рабочих мест и развитие прогрессивных технологий.

Кроме поддержки бизнеса в сфере высоких технологий, Кабинет Министров инициировал запуск еще одной программы под названием “Старт в IT”. Она предусматривает выплату стипендий безработным украинцам, которые желают овладеть навыками IT-специалиста. Сумма стипендии составит до 30 тыс. грн. На эти деньги новички смогут выучиться на аналитика данных, графического дизайнера и пр.

Шмигаль отметил, что программа «Старт в IT» не предназначена для обучения студентов или людей, уже работающих в отрасли. Ее цель – помочь гражданам, которые имеют определенный опыт в IT, но были уволены и потеряли свою квалификацию. Государственные гранты помогут им восстановить навыки, повысить профессиональный уровень и вернуться к работе. Полученные в рамках государственной программы деньги можно будет потратить исключительно на оплату тренингов и курсов, перечень которых определят в Минцифре.

В целом, чиновники планируют выделить на реализацию программы 1,8 млрд. грн из государственного бюджета. На эти деньги начать свою карьеру в области IT смогут 60 тысяч украинцев. Не говоря уже о том, что каждый из стартапов, который государство поможет претворить в жизнь, даст работу по меньшей мере пяти безработным украинцам.