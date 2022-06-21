Банкоматы Привата на две недели оставляют украинцев без денег: что происходит

Клиенты ПриватБанка стали чаще жаловаться на проблемы с банкоматами финучреждения. По их словам, аппарат списывает деньги с карты, но наличные не выдает. Пострадавшим приходится две недели ждать инкассации банкомата, чтобы вернуть свои деньги. Но и тогда нет никакой гарантии, что ошибка будет обнаружена.





Комментарии о неисправности банкоматов Привата украинцы чаще всего оставляют на профильном форуме Минфина. За последние несколько месяцев количество таких комментариев существенно возросло. Обычно у клиентов возникает одна и та же проблема: банкомат зависает на этапе выдачи налички и демонстрирует на экране ошибку. Однако деньги с карты все равно списываются.

В банке отмечают, что в случае сбоя вся сумма, снятая со счета, но так и не полученная клиентом, должна воернуться на карту в течение часа. Но это происходит далеко не всегда. Тогда владельцу карты приходится ждать инкассации, то есть пересчета денег в банкомате, чтобы доказать факт сбоя системы. Эта процедура может занять до 14 дней, и совсем не обязательно закончится возвратом денег.

Один из клиентов Привата рассказал, что на следующий день после регистрации заявки о сбое банкомата на горячей линии банка ему пришло сообщение, что сбой не подтвердился. То есть, банк провел инкассацию и не нашел в банкомате «лишних» денег. В таком случае клиенту остается разве что подать заявление в полицию по факту мошенничества со стороны финучреждения.

Вопреки многочисленным жалобам клиентов в государственном банке отрицают увеличение случаев технического сбоя в банкоматах. Пресс-секретарь Привата Олег Серга предполагает, что люди просто начали более активно реагировать на проблемы в работе банковских устройств.

Но это и не удивительно, ведь сейчас украинцы переживают не самые легкие времена. И остаться на две недели без значительной суммы денег – действительно проблема. Особенно, если гражданин решил одной транзакцией снять всю зарплату, а банкомат отказался выдавать ему наличные.