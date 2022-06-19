Цены на технику вырастут, а новинки Apple станут недоступны украинцам: в чем причина

Если правительство решит вернуть НДС и пошлину на товар для украинских импортеров, ритейлеры техники будут вынуждены повысить цены по меньшей мере на 20%. Вдобавок значительное удорожание сделает невыгодным ввоз в Украину новинок от популярных брендов пользовательской электроники, например телефонов Apple.





О возможной деформации рынка в результате возврата налогов подробнее рассказал Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров компании «Алло». Бизнесмен отметил, что сохранить доступные цены на свои товары украинским продавцам техники удалось только благодаря льготам, которые правительство установило для импортеров с 1 апреля. В частности, предпринимателей 1-3 групп, находящихся на единой системе налогообложения, лишили необходимости уплачивать НДС и пошлину на ввезенный товар.

Не последнюю роль в сохранении цен «в пределах разумного» сыграла и фиксация курса валют. Закупочная стоимость товара для поставщиков почти не изменилась, а цены на холодильники, ноутбуки, смартфоны и другие популярные товары остались доступными для украинцев.

Однако законопроект №7418, который уже успел порекомендовать к принятию налоговый комитет Рады, может поставить ритейлеров в крайне сложные условия. Чтобы удержать свой бизнес на плаву, они будут вынуждены поднять цены по меньшей мере на 20%. Тогда часть товаров станет украинцам просто не по карману, в частности, флагманские смартфоны Samsung, Apple и других известных брендов.

Эксперт также отметил, что некоторые импортеры уже находятся в зоне риска. Часть уже заказанных ими у поставщиков товаров с принятием нового закона могут стать слишком дорогими для отечественного потребителя. Такая техника просто останется лежать на складе, а ритейлеры понесут огромные убытки.

Следует отметить, что возврат НДС и пошлины на импорт во властных кругах считают одним из условий возврата к плавающему курсу. А свободный курс, как это ни досадно, может добить украинских продавцов электроники. Им придется покупать продукцию у поставщиков по значительно более высокой цене, что непременно приведет к очередному подорожанию всего ассортимента магазинов техники для конечных потребителей.