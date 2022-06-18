Хаос и неразбериха: астрологии назвали пять самых опасных дней в июле

Астрологи указали пять самых опасных дней в июле 2022 года, который назвали периодом хаоса и неразберихи.





Если знать заранее об опасных днях, будет время продумать примерный план действий и понимать, какими делами лучше не заниматься.

1 июля

Марс и Сатурн будут противостоять друг другу в первый день июля. По словам астрологов, эти планеты абсолютно не совпадают по энергетике, из-за чего вокруг будет твориться хаос.

По этой причине вы можете вести себя несвойственным вам образом: смелые превратятся в робких, а даже самые уверенные могут засомневаться в себе.

11 июля

В этот день Меркурий перейдет в знак Рака. Как напомнили специалисты по гороскопам, четвертый дом отвечает за отношения в семье, любовь, а Меркурий ответственен за финансовые вопросы.

Из-за этого несоответствия возможны ссоры с близкими и перепалки с окружающими. Постарайтесь держать себя в руках.

13 июля

По словам астрологов, в этот день многих будет переполнять энергия, но высок риск потратить ее впустую.

13 июля Марс и Венера будут в полном диссонансе. Если хотите избежать трудностей, заранее продумайте план действий, тщательно обдумывайте каждый свой шаг.

24 июля

Этот день, как считают специалисты по гороскопам, сулит финансовые трудности.

В день полнолуния в Водолее не совершайте крупные и необдуманные покупки – потратите деньги зря. Также постарайтесь держать эмоции под контролем. Если сохранить спокойствие не удастся, тогда крупных ссор не избежать.

29 июля

Астрологи напомнили, что в этот день Марс переходит в Знак Девы, из-за чего вы можете почувствовать апатию, потерять мотивацию что-либо делать.