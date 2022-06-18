Хаос и неразбериха: астрологии назвали пять самых опасных дней в июле
Астрологи указали пять самых опасных дней в июле 2022 года, который назвали периодом хаоса и неразберихи.
Если знать заранее об опасных днях, будет время продумать примерный план действий и понимать, какими делами лучше не заниматься.
1 июля
Марс и Сатурн будут противостоять друг другу в первый день июля. По словам астрологов, эти планеты абсолютно не совпадают по энергетике, из-за чего вокруг будет твориться хаос.
По этой причине вы можете вести себя несвойственным вам образом: смелые превратятся в робких, а даже самые уверенные могут засомневаться в себе.
11 июля
В этот день Меркурий перейдет в знак Рака. Как напомнили специалисты по гороскопам, четвертый дом отвечает за отношения в семье, любовь, а Меркурий ответственен за финансовые вопросы.
Из-за этого несоответствия возможны ссоры с близкими и перепалки с окружающими. Постарайтесь держать себя в руках.
13 июля
По словам астрологов, в этот день многих будет переполнять энергия, но высок риск потратить ее впустую.
13 июля Марс и Венера будут в полном диссонансе. Если хотите избежать трудностей, заранее продумайте план действий, тщательно обдумывайте каждый свой шаг.
24 июля
Этот день, как считают специалисты по гороскопам, сулит финансовые трудности.
В день полнолуния в Водолее не совершайте крупные и необдуманные покупки – потратите деньги зря. Также постарайтесь держать эмоции под контролем. Если сохранить спокойствие не удастся, тогда крупных ссор не избежать.
29 июля
Астрологи напомнили, что в этот день Марс переходит в Знак Девы, из-за чего вы можете почувствовать апатию, потерять мотивацию что-либо делать.
Будет казаться, что сутки длятся бесконечно. Не давайте 29 июля обещаний, которые не сможете выполнить. Опасайтесь эгоистичных и жадных до денег людей.