Не меняют доллары: какие купюры отказываются брать в украинских обменниках

В Украине обменники отказываются менять доллары, если их состояние не удовлетворяет определенным требованиям. Не принимают купюры в плохом состоянии, устаревшие и вызывающие подозрения относительно своей подлинности. Какие «баксы» не возьмут в обменнике и что делать с такими деньгами?





Согласно рекомендации Национального банка Украины, обменные пункты имеют право не принять у клиента валюту, у которой есть определенные недостатки. К таким недостаткам относятся:

потертости;

пятна;

точки (даже те, которые можно увидеть только на детекторе валют);

разрывы;

обгоревшие края;

год выпуска ранее 1996 г.

Если доллары отказались принять в обменнике из-за подозрений в их подлинности, купюры можно отнести в банк, который проведет экспертизу. Но в случае обнаружения признаков подделки работники финучреждения будут вынуждены сообщить в полицию, чтобы выйти на след фальшивомонетчиков.

Настоящие долларовые купюры, имеющие одно или несколько различных повреждений, также следует нести не в обменник, а именно в банк. Правда, украинское финучреждение не сможет сразу же обменять эту купюру на гривны, или на новую денежную единицу того же номинала. Однако банк может инициировать процедуру инкассо.

Инкассо – это, проще говоря, обмен устаревших или испорченных банкнот на новые при помощи иностранного банка. У клиента принимают бракованные доллары и отправляют за границу в банк-корреспондент, у которого есть полномочия на замену купюр в этой валюте. После такого обмена новенькие денежные единицы возвращают владельцу.

Следует отметить, что этот процесс может занять не один месяц. К тому же путешествие валюты за границу и обратно обойдется клиенту недешево. Комиссия за услугу инкассо иногда составляет даже до 50% от номинала купюры, которую нужно «обновить». Но других вариантов у владельца поврежденной валюты нет.