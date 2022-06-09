Представлен чипсет Apple M2

Компания Apple совершенно неожидано презентовала свой новый чипсет Apple M2. Выполнен процессор на 5-нм техпроцессе второго поколения, и вмещает в себя на 25% больше транзисторов, чем в предыдущем поколении. Архитектурный блок CPU состоит из четырех мощных и 4 энергоэффективных ядра. За счет этого, при сохранении прежнего энергопотребления, производительность была увеличена на 18%, по сравнению с Apple M1. Также чипсет получил новый графический ускоритель, теперь он имеет 1 ядер, а производительность увеличена на 35%.

Новый чип от Apple увеличил разрыв в производительности на единицу энергии в сравнении с десктопными процессорами, в некоторых случаях этот разрыв пятикратный. Также был улучшен и нейронный движок, став на 40% быстрее. Чип поддерживает декодинг 8K и ProRes-роликов, а также внешние 6K-дисплеи. Первыми новинку получат MacBook Air и MacBook Pro.