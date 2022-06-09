Microsoft запретит предустановку Windows 11 на HDD. К чему такие ограничения?

Аналитики из компании Trendfocus поделились интересной информацией, которая может серьезно повлиять на весь рынок компьютерного «железа». Согласно их данным, Microsoft хочет заставить производителей оборудования отказаться от использования HDD в качестве основного диска для операционной системы. Компания будет требовать, чтобы Windows 11 устанавливали исключительно на SSD уже в следующем году.

Вице-президент Trendfocus Джона Чен при общении с журналистами Tom’s Hardware заявил, что изначально Microsoft вообще собирались настаивать на SSD в 2022-м. Но по итогам переговоров перенесли на второй квартал 2023-го года. Нужно пояснить, что позиция Microsoft не в том, чтобы запретить устанавливать Windows 11 на HDD в принципе, а в том, чтобы на новых компьютерах предустановленная операционная система шла исключительно на SSD, а значит работала максимально быстро и плавно.

Собственно, системные требования Windows 11 обязательного наличия SSD не требуют, а сама ОС вполне комфортно чувствует себя на HDD. Своего комментария по происходящему представители Microsoft пока не дали, но при самом худшем сценарии пострадают покупатели бюджетных машин — им придется остаться без Windows 11. Новые же ПК среднего и высшего ценового сегмента и так почти все оснащены SSD.