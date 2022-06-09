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Microsoft запретит предустановку Windows 11 на HDD. К чему такие ограничения?

Автор:
GSMinfo

Аналитики из компании Trendfocus поделились интересной информацией, которая может серьезно повлиять на весь рынок компьютерного «железа». Согласно их данным, Microsoft хочет заставить производителей оборудования отказаться от использования HDD в качестве основного диска для операционной системы. Компания будет требовать, чтобы Windows 11 устанавливали исключительно на SSD уже в следующем году.

Вице-президент Trendfocus Джона Чен при общении с журналистами Tom’s Hardware заявил, что изначально Microsoft вообще собирались настаивать на SSD в 2022-м. Но по итогам переговоров перенесли на второй квартал 2023-го года. Нужно пояснить, что позиция Microsoft не в том, чтобы запретить устанавливать Windows 11 на HDD в принципе, а в том, чтобы на новых компьютерах предустановленная операционная система шла исключительно на SSD, а значит работала максимально быстро и плавно.

Собственно, системные требования Windows 11 обязательного наличия SSD не требуют, а сама ОС вполне комфортно чувствует себя на HDD. Своего комментария по происходящему представители Microsoft пока не дали, но при самом худшем сценарии пострадают покупатели бюджетных машин — им придется остаться без Windows 11. Новые же ПК среднего и высшего ценового сегмента и так почти все оснащены SSD.

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