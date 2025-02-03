Эксперт о GTA 6: «60 FPS на консолях — это маловероятно»

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк, работавший над GTA V и RDR 2, считает, что разработчикам GTA VI не удастся достичь стабильных 60 fps на консолях текущего поколения. По его мнению, даже PlayStation 5 и Xbox Series X не смогут обеспечить достаточную мощность для игры в хорошем разрешении без просадок частоты кадров.

Йорк прогнозирует, что Rockstar Games сосредоточится на достижении стабильных 30 кадров на консолях, используя новые технологии. Он также отметил, что возможности PS5 Pro могут помочь достичь 60 кадров, но это остается под вопросом.

Что касается ПК-версии игры, Йорк считает, что она сможет работать с гораздо большим количеством кадров в секунду. Тем не менее, релиз GTA VI ожидается в конце 2025 года сначала на консолях, а дата выхода на ПК остается неизвестной. Обычно, порты Rockstar Games выходят не ранее чем через год после консольного релиза.