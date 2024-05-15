Психологи назвали три известных женских фразы, которые могут разрушить самые крепкие отношения

Отношения между мужчиной и женщиной – это кропотливая работа, которой должны заниматься оба в паре. Очень редко партнеры понимают друг друга с полуслова, у них полная гармония и они живут вместе на протяжении всей жизни. К сожалению, конфетно-букетный период проходит, рутина поглощает пару и на поверхность вылезают разнообразные нюансы, которые и провоцируют множество ссор. Как скоро партнеры начнут ссориться, зависит от их темперамента и характера. Психологи говорят, что как мужчина, так и женщина могут вести себя недопустимо, и говорить вещи, которые будут отталкивать партнера. В этой статье расскажем о трех фразах, которые говорят именно женщины, и через них мужчины начинают постепенно отдаляться.

«Я же говорила»

Такую фразу большинство женщин говорят, когда мужчина терпит какую-то неудачу, а женщина об этом предупреждала или хотя бы намекала на то, что подобное развитие событий возможно. Мужчины и сами понимают, что ошиблись и им тяжело в этот момент, а эта фраза только усиливает чувство вины и понижает их самооценку.

«Ты никогда не…»

Дальше каждая женщина может закончить эту фразу по-своему. Не даришь мне цветы, не водишь в ресторан, не проявляешь разных инициатив. Такие фразы полностью уничтожают самооценку мужчины, а еще обесценивают какие-то другие заслуги, которые точно есть, однако женщина на них не акцентирует.

«Если бы ты меня любил…»

Это чистая манипуляция, которой женщины часто необдуманно пользуются. Возможно, несколько раз они и получают желаемое, однако со временем это будет просто раздражать мужчину и провоцировать ссоры. Вообще, любые манипуляции, такие как подобные фразы или неискренние слезы мужчинами очень чувствуются. Они могут это рассматривать как нарушение их личных границ, ведь иногда женщины просят о вещах, которых мужчины совсем не хотят делать. А заставив кого-то насильно что-то выполнять, вы не повысите уровень доверия и любви в отношениях.