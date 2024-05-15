Будете плакать от последствий: никогда не запивайте эти 5 продуктов чаем или кофе

Диетологи предупреждают, что потреблением определенных продуктов с чаем или кофе могут привести к проблемам со здоровьем. Рассказываем, какие пять продуктов категорически нельзя запивать кофе или чаем.

Какие продукты нельзя запивать чаем или кофе

Диетологи рассказали, какие продукты не стоит запивать популярными напитками — кофе или чаем.

Не стоит запивать этими напитками выпечку и печенье. Танины, которые содержатся в кофе и чае, замедляют переваривание крахмала.

Сырники и творожные запеканки. Кофе и чай замедляют усвоение кальция из сыра.

Бутерброды с икрой или красной рыбой. Если запивать их чаем или кофе, то организм не усваивает витамин Д.

Хлопья с молоком. Если вы заливаете овсяные или кукурузные хлопья молоком, то ни в коем случае не стоит запивать их горячим чаем. Резкий перепад температур точно не пойдет на пользу вашему желудку.

Десерты. Пирожное с чашечкой кофе — соблазн, перед которым очень трудно устоять, и в то же время это настоящее испытание для организма. Если вы не можете отказаться от такой вкуснятины, то хотя бы не добавляйте в напиток сахар.

Вообще диетологи советуют не запивать основные приемы пищи. Лучше всего пить стакан теплой воды перед каждым приемом пищи. А пить кофе или чай лучше всего между основными приемами пищи, хотя бы через час после завершения трапезы. Таким образом питание будет более сбалансированным, а нагрузка на пищеварительную систему умеренной. Кроме того, не стоит переедать. Человек должен завершать прием пищи с легким чувством голода. А еще, диетологи советуют устраивать разгрузочные дни, то есть один день в неделю пить только воду. Так организм справится с токсинами и уменьшит нагрузку. С таким подходом человек будет лучше себя чувствовать и поддерживать вес в норме. А если вы не готовы весь день провести без еды, то попробуйте разгрузить организм хотя бы на полдня.