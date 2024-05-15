Хозяйкам на заметку: возьмите это копеечное средство и ваша духовка будет сиять как новая

Если духовка часто используется для приготовления пищи, то загрязнения внутренних стенок не избежать. На всех поверхностях духовки появляется липкий слой жира. А на стенках заметны засохшие остатки пищи. Хозяйки часто жалуются, что отмыть стенки духовки очень нелегко. Но оказывается, они просто не знают об этом простом средстве. Такой метод очистки позволяет с легкостью очистить все загрязнения и вернуть духовке чистоту и блеск. Речь идет о смеси воды и обычной кухонной соды.

Как приготовить средство для очистки внутренних стенок духовки

Чтобы отмыть жир и застарелую грязь на стенках духовки нужно смешать гидрокарбонат натрия (обычная кухонная сода) с обычной водой. Стоит смешивать в соотношении три к одному. То есть, например, на три ложки соды нужно взять лишь одну ложку воды. В результате будет получена паста, которую и потребуется наносить на загрязненные места.

Далее действовать нужно так:

убрать из духовки все противни и решетки;

покрыть стенки приготовленной кашицей из соды;

оставить это на 6-8 часов;

далее всю грязь нужно убирать с помощью пластиковой лопатки и влажной тряпки.

В целом этот метод очистки можно применять для очистки различных поверхностей. Например, варочной поверхности на плите, решеток мангала и ручек на газовой плите. Таким образом вы получите идеально чистые поверхности. Все липкие и засохшие остатки будут удалены, а поверхности будут буквально блестеть.

Ранее мы рассказывали, как отчистить унитаз. Достаточно утром залить смесь соды и уксуса, растворенные в кипятке. Смесь воздействуют тоненькой струйкой, чтобы она не попала на стенки унитаза. Оставить это нужно на весь день, пока дома никого нет. А вечером хорошо почистить унитаз ершиком и смыть. Таким образом можно избавиться от большинства загрязнений — известкового налета и желтых пятен.